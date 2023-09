Gaiani: “Da Malta a New York, qualcosa forse si muove per una soluzione della guerra in Ucraina”

I colloqui di Malta tra cinesi e statunitensi potrebbero aprire le porte a negoziati su diversi dossier inclusa la guerra in Ucraina. Un tema affrontato nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 Mediaset nel pomeriggio del 17 settembre. Guarda il video qui sotto, a questo link e sul Canale Youtube di Analisi Difesa