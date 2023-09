Leopard 2A4 svizzeri alla Germania per clienti europei ma non per l’Ucraina

Il 26 settembre la Camera alta del Consiglio degli Stati svizzero ha dato il via libera alla vendita alla Germania di 25 carri armati Leopard 2A4 dismessi dall’esercito della Confederazione già autorizzata dal Consiglio nazionale e approvato dalla Camera Bassa del parlamento. La cessione, secondo quanto sottolinea il Consiglio federale svizzero, è stata autorizzata dopo che i ministri tedeschi della Difesa Boris Pistorius e dell’Economia Robert Habeck, avevano precedentemente assunto l’impegno di non consegnare questi carri armati all’Ucraina.

Lo scorso febbraio la Germania ha chiesto alla Svizzera di rivendere a Rheinmetall i carri armati Leopard 2 attualmente non operativi. A maggio il Consiglio federale (il governo svizzero), ha approvato il ritiro di 25 dei 96 carri armati Leopard 2 non ammodernati presenti nell’inventario dell’esercito. Ora il Consiglio federale svizzero dovrà stabilire i tempi della cessione dei tank. L’esercito Svizzero aveva in servizio 380 carri Leopard 2A4 (definiti Panzer Pz 87 in Svizzera) ridotti a 134 tutti aggiornati dal 2006 dalla società elvetica RUAG allo standard Leopard 2 A4WE o Pz 87WE (WertErhaltung) più altri 96 tank non aggiornati mantenuti in riserva e da cui verranno prelevati gli esemplari da cedere alla Germania.

La cessione è stata definita “un contributo alla sicurezza dell’Europa compatibile con la neutralità elvetica e che non pregiudica la nostra sicurezza” dal Consiglio Federale che l’ha approvata con 25 voti a favore, 15 contrari e 3 astenuti. L’UDC e alcuni esponenti del PLR hanno respinto la cessione dei tank alla Germania sostenendo che la Svizzera ha ancora bisogno di questi mezzi per la propria difesa.

La consigliera federale Viola Amherd, responsabile per la Difesa, ha confermato che la Germania non intende impiegare i carri armati in Ucraina ma questi mezzi potranno essere rivenduti ad altri Paesi europei. Dall’inizio dell’intervento russo in Ucraina la Germania ha approvato la cessione di carri Leopard 2 ammodernati ed altri equipaggiamenti a Repubblica Ceca (14) e Slovacchia (15) come compensazione per i mezzi corazzati di tipo russo/sovietico ceduti da queste nazioni all’Ucraina.

Amherd ha aggiunto che dei 71 Pz 87 non ammodernati rimanenti, 34 verranno ammodernati, 12 serviranno per addestramento e istruzione e altri 25 verranno cannibalizzati per reperire pezzi di ricambio.

Foto RUAG