Nuovo management team per Eurosam

La Joint Venture (JV) Eurosam, sostenuta dai suoi tre azionisti MBDA France, MBDA Italia e Thales, sta sviluppando una nuova generazione di sistemi terra-aria a lungo raggio basati sui missili ASTER (il sistema terrestre SAMP/T NG, il successore del sistema navale PAAMS & LRR, il missile ASTER B1NT), con un nuovo management team formato da Anne Diaz de Tuesta, Alexis Grenier e Mirko Leonardi.

Anne Diaz de Tuesta, ex Amministratrice e Responsabile dei Programmi della JV, è stata nominata amministratore delegato di Eurosam dal 1° settembre 2023. Laureata all’Ecole Polytechnique e all’ENSAE (Supaero), ha ricoperto una serie di incarichi di gestione operativa presso la DGA (la Direzione Generale degli Armamenti francese), la Direzione della difesa strategica (ora DGRIS – Direzione Generale delle Relazioni e della Strategia Internazionali), la Direzione Generale delle Imprese a Bercy e in MBDA, il tutto sempre in contesti internazionali.

Il 1° agosto 2023 Alexis Grenier è stato nominato Amministratore e Direttore Commerciale di Eurosam. Laureato all’Ecole Centrale, ha sviluppato una profonda esperienza nel settore della difesa nel corso di una carriera fortemente internazionale. È entrato a far parte del Gruppo Thales nel 2006 e in precedenza è stato CEO di MOSS.

Mirko Leonardi è stato nominato Amministratore e Responsabile dei Programmi di Eurosam il 1° settembre 2023, provenendo dal ruolo di Responsabile Customer Support and Services sempre in eurosam. Dopo essersi diplomato all’Accademia Navale, ha ricoperto incarichi in unità operative e nello Staff della Difesa italiana, prima di entrare in MBDA Italia nel 2020.

Il nuovo management di Eurosam avrà il compito di portare a termine tutti i programmi navali e terrestri stipulati con l’Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti (OCCAR) al fine di consegnare sistemi di difesa terra-aria all’avanguardia alle Forze Armate di Francia, Italia e Regno Unito. Lavorerà in nuovi edifici, in un ambiente di lavoro attraente e moderno. Il team continuerà inoltre a promuovere la cooperazione europea nel campo della difesa aerea e a mostrare l’eccellenza dei programmi sviluppati da Eurosam a potenziali clienti export.

Eurosam è stata fondata nel giugno 1989 come joint venture tra le aziende che diedero vita all’attuale MBDA e Thales, leader europei nei missili, sistemi e radar, con importanti competenze in termini di soluzioni per la difesa aerea. Eurosam è prime contractor industriale e design authority di sistemi per lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, la vendita e il supporto in servizio di una gamma di sistemi missilistici di difesa aerea navali e lanciati da terra a medio e lungo raggio, noti anche come FSAF (Future Surface-to- Air Family) dei sistemi missilistici ASTER. Questi sistemi sono stati sviluppati su contratto dei governi francese e italiano, che alla fine degli anni ’80 erano giunti a conclusioni simili relativamente ai loro requisiti operativi di difesa aerea. Questa cooperazione è stata estesa al Regno Unito nel 1996.

Fonte: comunicato Eurosam