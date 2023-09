Passi avanti per il sistema di disturbo elettronico SPEAR-EW di MBDA

MBDA ha reso noto oggi di aver ricevuto ulteriori finanziamenti dal Ministero della Difesa britannico per accelerare lo sviluppo del disturbatore SPEAR-EW. SPEAR-EW è un nuovo effettore di guerra elettronica progettato per confondere e sopprimere la difesa aerea nemica, proteggendo le forze amiche e agendo come un significativo moltiplicatore di forza. Il finanziamento supplementare della fase di progettazione rapida (Rapid Design Phase) accelererà lo sviluppo di SPEAR-EW, facendo maturare tutti i suoi sottosistemi chiave e consentendo la valutazione della missione e della pianificazione.

Chris Allam, managing director di MBDA UK, ha dichiarato: “SPEAR-EW rappresenterà un vero punto di svolta per la soppressione e l’annientamento delle difese aeree nemiche. Come abbiamo visto di recente, è estremamente difficile contrastare le reti di difesa aerea con gli strumenti odierni: SPEAR-EW è la chiave che consentirà alle forze aeree alleate di sbloccare questa sfida e ottenere la superiorità aerea”.

Dean Pask, responsabile del progetto SPEAR presso il Ministero della Difesa, ha commentato come “attraverso la collaborazione e utilizzando metodi agili e tecnologia strategica, siamo fermamente impegnati a garantire che i nostri comandi di prima linea ricevano capacità critiche nel modo più efficace ed efficiente possibile”.

Il carico utile di guerra elettronica dell’arma è stato sviluppato da Leonardo e utilizza la tecnologia DRFM (Digital Radio Frequency Memory). Questa tecnologia è matura, essendosi dimostrata efficace nelle sperimentazioni, e fornirà le capacità avanzate di rilevamento e attacco elettronico di SPEAR-EW. Gli operatori saranno in grado di utilizzare SPEAR-EW per disturbare i sistemi radar nemici e fornire effetti di guerra elettronica più elusivi, come la creazione di bersagli esca per distogliere l’attenzione dei sistemi nemici dagli aerei con equipaggio o dagli effettori.

Iain Bancroft, Senior Vice President Electronic Warfare di Leonardo UK, ha dichiarato: “SPEAR-EW incorporerà un carico utile per la guerra elettronica di livello mondiale, progettato e prodotto qui a Luton, nel Regno Unito. Basata sulla nostra esperienza nella fornitura di funzionalità di disturbo a bordo per l’Eurofighter Typhoon e, più recentemente, di disturbo fuori bordo sotto forma del nostro disturbatore attivo consumabile BriteCloud, la nostra tecnologia può abbattere in modo affidabile le minacce attuali, rimanendo adattabile per le minacce future.”

SPEAR-EW utilizza la stessa cellula del missile da crociera miniaturizzato SPEAR di MBDA, in produzione per la Royal Air Force. Questa comunanza ha ridotto i costi di sviluppo per SPEAR-EW e sta anche consentendo una soluzione congiunta per l’integrazione e il lanciatore, riducendo il peso della logistica e offrendo un elevato potenziale di carico.