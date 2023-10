Competizione in Ungheria per i tiratori scelti della Folgore in Ungheria

Si è conclusa la “10° HDF Sniper Cup – X. Klapka Tactical Long Range Shooting Cup”, che ha coinvolto ottantadue tiratori scelti, civili e militari, di varia nazionalità e trentacinque team, ciascuno dei quali formato da due elementi. La competizione, che ha avuto luogo nell’area addestrativa di Szomód, nelle vicinanze della sede del Battle Group HQ di Tata (Ungheria), ha costituito un vero e proprio banco di prova per gli specialisti del tiro di precisione della Brigata paracadutisti “Folgore” che hanno confermato preparazione tecnica e professionalità. Il programma si è svolto in due giornate addestrative, ed è stato suddiviso in tre categorie, Standard (dal calibro 223 al calibro 7,62 x 54R), Open (dal calibro 6 mm Dasher al calibro 6,5 x 55) e Magnum (dal calibro 7mm Remington Magnum al calibro di tutte le armi con energia alla volata compresa tra 4500 e 10000 J). I tiratori scelti del contingente italiano, sono stati impegnati in attività diurna e notturna, in varie prove con scenari diversificati e con il posizionamento di differenti tipologie di bersagli a distanze che variavano dai 100 ai 1000 metri. L’armamento utilizzato dai paracadutisti, che durante la competizione hanno partecipato sia singolarmente che con due team, ognuno dei quali composto da un tiratore scelto e un osservatore, è stato il fucile Sako TRG 42, calibro 338 Lapua Magnum, equipaggiato con ottica Shmidt & Bender 3-2 x 50. I tiratori scelti del 183° Reggimento paracadutisti “Nembo” di Pistoia, sono riusciti a salire sul podio in tutte le gare a cui hanno partecipato, conseguendo, su sei competizioni, cinque “primi classificati” e un “secondo classificato”. Fonte: Stato Maggiore Difesa