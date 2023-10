Gaiani: “le battaglie in Ucraina e a Gaza impongono di addestrare reparti per la guerra nei tunnel”

Lo sviluppo delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, la questione degli ostaggi in mano ad Hamas, i difficili equilibri nei rapporti con nazioni amiche e alleate di fronte allo scatenarsi dei conflitti e l’importanza di addestrare anche in Occidente reparti militari per la guerra nei tunnel (miniere e stabilimenti industriali sotterranei) che caratterizza molte battaglie combattute in Ucraina (Mariupol, Soledar, Bakhmut e oggi Avdiivka) e a Gaza.

Questi i temi trattati nella lunga intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la sera del 29 ottobre.

