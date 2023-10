Nuovi contratti per CY4GATE Group da clienti nazionali ed europei

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha reso noto di aver siglato due importanti contratti rispettivamente in Europa in Italia per la fornitura dei sistemi di Decision Intelligence.Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a € 3.500.000 per la durata di 18 mesi.

I progetti, con l’impiego di tecnologia proprietaria verticalizzata allo specifico bisogno dei clienti, in entrambi i casi pubbliche amministrazioni, mira ad abilitare gli end users all’impiego più efficiente ed efficace dei dati in possesso. I clienti potranno fruire, così, di strumenti avanzati di supporto all’adozione delle decisioni, con un livello importante di automazione e una rilevante capacità di information enrichment tramite delle dashboard di agevole impiego. I menzionati sistemi fanno ampio ricorso all’artificial intelligence, integrando un pacchetto di algoritmi proprietari su cui Cy4Gate è stata riconfermata anche per l’anno 2023 quale “Representative Provider” da Gartner.

Si conferma e consolida il percorso di internazionalizzazione di Cy4Gate che – grazie al proprio offering modulare e flessibile e con tecnologia interamente italiana – riesce a soddisfare nicchie di mercato molto sfidanti.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Sono soddisfatto per l’acquisizione di questi due nuovi progetti: ancora una volta le competenze verticali nella nicchia e l’elevato standard delle tecnologie integrate ai nostri prodotti, fanno la differenza in un mercato caratterizzato da una competizione particolarmente incalzante e in cui saper innovare e saperlo fare nei tempi richiesti da un mercato in cui l’obsolescenza tecnologica è sempre incombente, diventa il vero winning factor.

Cy4Gate ha saputo creare al proprio interno quell’humus fertile all’innovazione che è il presupposto per poter dare un contributo effettivo a supporto dell’auspicata indipendenza tecnologica nazionale ed europea nel dominio cyber che da più parti si menziona per colmare il gap tecnologico accumulato.”