Operativa la joint venture tra Rheinmetall e Ukroboronprom

Rheinmetall ha comunicato il 24 ottobre che la joint venture formata con la società statale ucraina per l’industria della Difesa Ukroboronprom è operativa dalla scorsa settimana. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la nuova compagnia si chiama Rheinmetall Ukraine Defense Industry, di cui Rheinmetall detiene il 51 per cento, mentre il restante 49 per cento è di Ukroboronprom. Con sede a Kiev, la joint venture si occuperà inizialmente della riparazione dei mezzi corazzati di produzione tedesca forniti all’esercito di Kiev in servizio nelle forze armate ucraine. In una fase successiva, Rheinmetall Ukraine Defense Industry realizzerà i prodotti dell’azienda tedesca tra i quali il nuovo carro armato KF-51 Panther (nella foto sotto).

L’Ucraina può contare sulla Germania” ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del sesto Forum economico tedesco-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mandato un messaggio video al Forum in cui definisce la Germania un partner affidabile dell’Ucraina e sottolinea il grande potenziale nel settore della cooperazione economica bilaterale. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha sottolineato l’importanza della joint venture con Rheinmetall che è stata registrata il 18 ottobre.

“La costituzione di una joint venture è senza esagerazione un evento fondamentale, che porta la cooperazione tra i nostri Paesi a un livello qualitativamente nuovo e ci permetterà di costruire insieme un arsenale del mondo libero”.

All’evento ha anche partecipato il ministro per le Industrie strategiche ucraino, Oleksandr Kamyshin. “Le aziende tedesche stanno cercando di iniziare la manutenzione locale delle armi che hanno inviato in Ucraina”, ha spiegato il ministro ucraino accennando anche ana prossima joint venture con che coinvolgerà l’azienda tedesca Flensburger Fahrzeugbau che opera nel settore dei veicoli militari e una “società privata dell’industria della Difesa ucraina”.

Foto Ukrobronprom e Rheinmetall