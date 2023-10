Soccodato (MBDA): “Fondamentale per l’Italia partecipare ai programmi europei in modo paritetico”

“È fondamentale che andando avanti il Paese abbia la capacità di partecipare a programmi di collaborazione europei a livello adeguato e in maniera paritetica con gli altri partner per dare la possibilità all’Italia di mantenere vive le capacità occupazionali e produttive. La cooperazione consente di mettere a fattore comune le risorse di ricerca e sviluppo e le competenze industriali e tecnologiche, oltre ad avere maggiori volumi di produzione per il singolo prodotto. Lo ha detto Giovanni Soccodato, amministratore delegato della MBDA Italia, in audizione in commissione Difesa alla Camera, nell’ambito delle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

“Per questo è importante che ci sia una condivisione dei requisiti da parte delle Forze armate – ha aggiunto – e una condivisione dei programmi allineata tra i vari Paesi con capacità di finanziamento paritetico da parte delle varie Nazioni. Inoltre programmi di cooperazione a livello europeo consentono anche di presentarsi su mercati internazionali con referenze per il prodotto”.

L’ad ha definito poi “fondamentale l’export verso Paesi terzi. A tal fine è importante il nuovo strumento che è stato reso disponibile dall’evoluzione normativa degli ultimi mesi, ovvero contratti stipulati direttamente tra l’amministrazione Difesa dei due Paesi che riescono a realizzare un rapporto diretto che semplifica il processo di acquisizione. C’è infatti un supporto diretto nella fornitura, c’è un impianto contrattuale consolidato e prezzi e prestazioni confermate e garantite dal cliente nazionale. Pensiamo sia particolarmente vantaggioso, ove possibile, utilizzare questi contratti per la fornitura di sistemi utilizzati in maniera comune”.

Soccodato ha ricordato che “è in corso un progetto di investimenti importanti a livello nazionale in MBDA Italia che vede non solo la crescita di organici ma un piano di investimenti per ampliare le capacità produttive e operative dell’azienda che vanno a interessar i tre siti nazionali. Quindi oggi su Roma, La Spezia e Fusaro abbiamo fatto investimenti per acquisire ulteriori capacità di operare, sia edifici, terreni, nuovi uffici, laboratori e aree di integrazione. “In parallelo, in collaborazione con le Forze Armate, ci sono alcuni programmi che consentiranno di ampliare le capacità produttive e di integrazione dei sistemi missilistici.

Per quanto riguarda gli ordini, lo scorso anno ha visto una crescita importante a livello di export e questo è un effetto indiretto della situazione geopolitica internazionale che ha portato, con la crisi ucraina, ad una maggior attenzione da parte dell’Europa e di altri Paesi per i sistemi di difesa e protezione missilistica. Questo si riflette in un portafoglio ordini che arriva a fine 2022 a oltre 22 miliardi di euro”. Ha aggiunto l’ad di MBDA Italia.

“La crisi russo-ucraina ha creato maggiore attenzione verso i sistemi di protezione e sicurezza, in particolare di difesa aerea e di protezione dei mezzi sui campi di battaglia. Lo sforzo fatto da tutti i Paesi Ue, per il supporto nel conflitto ha portato anche a una riduzione delle scorte a livello nazionale”.

Soccodato ha ricordato anche il rilevante progetto europeo di ricerca e capacità tecnologiche Hydis Aquila per un intercettore contro i missili ipersonici. “La prospettiva di sviluppo futuro è estremamente importante e completerà i nostri sistemi di difesa aerea con una capacità a lunghissimo raggio e ad alta quota contro missili ipersonici ad alta manovrabilità. È fondamentale che andando avanti ci sia la capacità a livello Paese di partecipare a questi programmi a livello europeo e mantenere le competenze tecnologiche e produttive”.

