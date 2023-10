Un cargo Ilyushin Il-76 giordano per rifornire l’Ucraina?

Dallo scorso 17 agosto sono iniziate a comparire su Twitter segnalazioni di un Ilyushin Il-76TD (per la NATO “Candid”) con contrassegni della RJAF (Royal Jordanian Air Force).

Immatricolato RJAF-360, il “Candid” ha volato su Marka – Rijeka – Prestwick – Rzeszów il 6 settembre, probabilmente trasportando materiale a sostegno delle forze armate ucraine considerato che la base polacca di destinazione è l’hub logistico impiegato dagli alleati di Kiev per fornire armi, munizioni, mezzi e pezzi di ricambio alle forze di Kiev.

La compagnia che ha gestito il trasporto – secondo il portale olandese Scramble – è l’azera Silk Way Airline e il velivolo con numero di matricola 1013405184 potrebbe essere stato noleggiato dalla RJAF. Non è noto se l’aereo voli con il nome dell’operatore Jordan International Air Cargo (JIAC), come nel caso dei precedenti Il-76 un tempo a disposizione della RJAF ma il seriale del velivolo “RJAF-360” suggerisce che l’unità di appartenenza del Candid sia il 3° Squadrone schierato sulla base di Amman-Marka.

Ricordiamo che non si tratta del primo impiego degli Il-76 in Giordania: due Il-76MF gestiti in precedenza dalla stessa JIAC sono stati venduti alla Forza Aerea egiziana nell’estate del 2019. La Russia autorizzò allora la Giordania a trasferire in Egitto due aerei da trasporto militare Ilyushin Il-76MF precedentemente acquistati da Mosca in occasione del MAKS 2005, quando Amman firmò un contratto con Rosoboronexport per un valore di oltre 100 milioni di dollari.

I due Il-76MF. matricole 1063421724 e 2013423808, entrarono così a far parte dell’Aeronautica Militare egiziana (nella foto) dopo aver ricevuto rispettivamente i nuovi numeri di bordo “1331” SU-BTX e “1332” (nella foto) SU-BTY.

L’aereo da trasporto Il-76 nella variante MF è stato creato a seguito di una profonda modernizzazione del velivolo da trasporto militare Il-76MD poiché differente da questo per una cabina da carico allungata ulteriormente di 6,6 metri e il cui volume è stato aumentato da 320 a 400 metri cubi, per l’uso di un’ala rinforzata derivata dall’Il-78, l’installazione di motori PS-90A-76 e un nuovo sistema di navigazione.

In precedenza, inoltre, la RJAF ha operato con due Il-76TD che sono stati utilizzati per breve tempo e poi restituiti al mercato civile: JY-JIA (matricola 0023437093), nel febbraio 2014 e JY-JIB (matricola 1023413438), nel febbraio 2007.