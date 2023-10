La Turchia rafforza l’influenza in Africa sub-sahariana con la cooperazione col Gambia

Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla crescente presenza di russi e cinesi, continua la penetrazione militare, politica ed economica della Turchia in Africa Occidentale e Sahel. Le forze armate del Gambia (GAF) hanno ricevuto una spedizione di materiale militare donato dalla Turchia, tra cui 2 veicoli blindati 4×4 Otokar Cobra, consegnati dall’ambasciata turca a Banjul il 20 settembre, come ha riferito il quartier generale delle GAF ripreso da Defenceweb.

Nel pacchetto di forniture turche erano inoltre presenti radio ad alta frequenza (HF), rilevatori di mine, uniformi, giacche invernali, impermeabili e stivali da combattimento destinati a quanto sembra a equipaggiare i contingenti assegnati alle operazioni dell’ONU in Congo, Repubblica Centrafricana, Mali e Sud Sudan.

Il capo di stato maggiore della difesa delle forze armate del Gambia, il tenente generale Yakuba A Drammeh, ha affermato che l’equipaggiamento donato contribuirà notevolmente a sostenere le operazioni di sostegno alla pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo.

Dal 1965 Gambia e Turchia hanno buone relazioni a livello bilaterale e multilaterale, in particolare presso le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Gli ufficiali militari turchi hanno fornito formazione alle forze gambiane fin dagli anni ’90 e tra il 1991 e il 2007 istruttori militari turchi hanno addestrato circa 7-000 soldati gambiani. Successivamente 600 militari gambiani si sono addestrati in Turchia e nel gennaio 2022, 250 soldati gambiani sono arrivati in Turchia per ricevere un addestramento antiterrorismo.

Nel 2014, la cooperazione in materia di difesa è stata ulteriormente rafforzata da un accordo bilaterale per la fornitura di assistenza logistica alle forze armate del Gambia. La Turchia ha inoltre donato 600.000 dollari per aiutare il Gambia nella sua missione di mantenimento della pace in Mali.

Nell’aprile 2022, la Turchia ha fornito al Gambia attrezzature di sicurezza che includevano scudi, maschere antigas, radio e altri articoli. Altre donazioni hanno incluso migliaia di uniformi, tende, bottiglie d’acqua e altre attrezzature.

Nel 2019 è stato annunciato che la Turchia aveva fornito 1,4 milioni di dollari in assistenza militare al Gambia, il cui contenuto non è stato reso noto. Nel 2022 2 veicoli blindati Katmerciler Hizir (nella foto sopra) sono stati forniti al Gambia con un contratto che sembra prevedere la consegna di 20 mezzi di questo tipo.

secondo il Military Balance il Gambia dispone di 4.100 militari: 3.500 nell’Esercito, 300 nella Guardia Presidenziale e 300 nella Marina. Le forze terrestri contano 4 battaglioni di fanteria ed uno del Genio oltre a un reparto aereo con 2 aerei antiguerriglia AT-802 e tre aerei da trasporto: un Boeing 727, un Canadair Cl601 e un Ilyushin 62 presidenziale: la Marina dispone dio 8 motovedette costiere.

Foto: Ambasciata turca in Gambia e Katmerciler