TS-Intelligence: la piattaforma avanzata di Cyber Threat Intelligence di Telsy e TS-WAY

Nell’epoca digitale in continua evoluzione, la sicurezza informatica è diventata una priorità irrinunciabile per organizzazioni di ogni dimensione e settore. La crescente frequenza e sofisticazione degli attacchi informatici mettono in pericolo non solo dati sensibili, ma anche la reputazione e la stabilità operativa delle imprese.

In risposta a questa crescente minaccia, Telsy e TS-WAY presentano una piattaforma avanzata di Cyber Threat Intelligence chiamata TS-Intelligence, progettata per offrire una difesa cibernetica proattiva e predittiva.

Telsy e TS-WAY

Nata nel 2010, TS-WAY sviluppa tecnologie e servizi per organizzazioni di medie e grandi dimensioni, con un’expertise in cyber threat intelligence unica nel panorama italiano.

Le sue soluzioni tecnologiche trasformano i dati delle minacce globali in informazioni di tipo strategico, tattico, operativo e tecnico, consentendo alle organizzazioni di risparmiare tempo e risorse, anticipare le minacce e comprenderne la portata e la natura.

Il team TS-WAY si configura come una effettiva estensione dell’organizzazione cliente, a supporto del team in-house, sia per le attività informative e di investigazione, che per la risposta ad incidenti informatici (Incident Response) e per le attività di verifica della sicurezza tecnologica o umana (servizi di sicurezza offensiva).

Dal 2023 parte di Telsy, offre un approccio alla sicurezza preventivo e completo a garanzia e tutela dei beni e della business continuity dei clienti.

Cos’è TS-Intelligence

TS-Intelligence è concepita per soddisfare le esigenze di organizzazioni che cercano soluzioni efficaci per prevenire o mitigare i rischi cibernetici.

Questi servizi forniscono informazioni dettagliate sulle minacce esistenti o emergenti, consentendo alle aziende di rafforzare la loro postura di sicurezza e di prendere decisioni informate in merito alla gestione dei rischi cyber.

TS-Intelligence è stata progettata per servire diverse necessità:

Livello Strategico

Questo livello fornisce analisi approfondite su questioni di sicurezza informatica che possono influenzare la governance e la strategia aziendale.

Contribuisce a una visione più ampia degli scenari geopolitici e dell’industria, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni strategiche informate.

Livello Operativo

Qui la piattaforma offre una threat intelligence operativa che risponde alle domande “chi”, “come” e “perché” dietro a un incidente informatico.

Questo aiuta le aziende a comprendere meglio la natura degli attacchi e a sviluppare risposte efficaci.

Livello Tattico

Questo livello si concentra sul fornire informazioni immediatamente utilizzabili come, ad esempio, gli Indicatori di Compromissione (IoC), che i team di sicurezza possono integrare nei loro sistemi per prevenire e contenere minacce in tempo reale.

I profili di accesso

TS-Intelligence offre tre profili di accesso:

Basic

Questo profilo consente l’accesso per 5 utenti e include fonti OSINT validate, report e feed white, integrazione API, profili dettagliati degli avversari, insight report e il prezioso supporto di analisti specializzati.

Professional

Con un accesso per 10 utenti, questo profilo offre fonti OSINT validate ed arricchite, report e feed white e green, tutte le funzionalità del profilo Basic e anche news/report quotidiani per mantenere le organizzazioni costantemente aggiornate sulle minacce.

Advanced

Fornisce accesso per 15 utenti e include fonti OSINT e CLOSINT classificate, report e feed white, green, amber e red, oltre a tutte le funzionalità dei profili precedenti e l’integrazione MISP to MISP per una collaborazione avanzata.

I vantaggi di TS-Intelligence

TS-Intelligence offre numerosi vantaggi:

Miglioramento della comprensione dei rischi: Aiuta le organizzazioni a elaborare dati sulle minacce per comprendere meglio i rischi e gli aggressori, consentendo di adottare misure preventive più efficaci.

Riduzione dei tempi di risposta: La piattaforma permette il rilevamento rapido delle minacce, riducendo i tempi di risposta e di mitigazione, fondamentali per contenere gli attacchi.

Supporto costante: TS-Intelligence offre il supporto diretto di analisti specializzati direttamente dalla dashboard, garantendo un aiuto professionale quando necessario.

Report e news: Fornisce report giornalieri in lingua italiana su avversari, campagne in corso, malware e regole di detection, tenendo le organizzazioni sempre aggiornate sulle ultime minacce.

In un panorama in cui gli attacchi informatici sono in costante aumento, TS-Intelligence si afferma come una risorsa fondamentale per proteggere le organizzazioni e per guidarle verso una difesa cibernetica più efficace.

La piattaforma offre la possibilità di passare da un approccio reattivo a uno proattivo nella lotta contro gli attacchi informatici, consentendo alle aziende di rimanere un passo avanti agli aggressori cibernetici.

Grazie a TS-Intelligence, la sicurezza informatica diventa una priorità accessibile e gestibile per tutte le organizzazioni.

I servizi di TS-WAY

TS-WAY schiera un team di professionisti, istruttori OSCP (Offensive Security Certified Professional), cofondatori del progetto “The Exploit Database” e con un passato da responsabili e sviluppatori core della distribuzione professionale per penetration test BackTrack Linux (Kali Linux).

I servizi proposti aiutano le imprese ad innalzare il proprio livello di protezione, individuando le vulnerabilità dei propri sistemi, rilevando infezioni già presenti e rispondendo rapidamente in caso di incidente, per evitare che gli attaccanti prendano il sopravvento.

L’esperienza di TS-WAY è riconosciuta in consessi internazionali e avvalorata da grandi organizzazioni private nei comparti finanza, assicurazioni, difesa, energia, telecomunicazioni, trasporti, tecnologia e da organizzazioni governative e militari che nel tempo hanno utilizzato i servizi di questa società italiana.

Scopri di più sui servizi di TS-WAY.

Leggi anche: