CY4GATE si aggiudica un contratto di ricerca e innovazione nella Cybersecurity

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un’attività di Ricerca e Innovazione in tema di cyber security con una importante realtà high tech nazionale.

La fornitura ha un valore di 700.000 euro per la durata di 6 mesi e prevede l’impiego di un team di risorse altamente qualificate dell’azienda per l’avvio di una prima fase di studio e ricerca sulla protezione di reti e sensori interconnessi (IoT/OT).

Si tratta della prima fase di un progetto a più ampio respiro, internazionale, dalla durata pluriennale e per il quale l’azienda è riuscita a farsi riconoscere come qualificato partner tecnologico.

L’acquisizione di questo nuovo contratto segna per Cy4Gate l’avvio di un percorso che traguarda alle soluzioni cyber del futuro, con lo scopo di prevenire l’evolversi rapido delle minacce cibernetiche.

L’azienda ha continuato a rafforzare e far evolvere il portfolio prodotti sulla cyber security con:

il proprio sistema di “cyber threat hunting”, l’RTA, un SIEM di ultima generazione, per il “real time warning” su comportamenti anomali e quindi potenziali attacchi alle reti e con la possibilità di attivazione di livelli crescenti di automazione nella risposta all’attacco;

il Cyber Digital Twin, tecnologia in grado di riprodurre una rete informatica di un’azienda o di un ente pubblico al fine di consentire training realistico agli operatori di cyber security, simulare scenari di attacco per verificare la robustezza delle reti ed impiegarlo come strumento per test preventivi di nuove tecnologie prima della loro integrazione sulla rete reale;

il “SENTRY”, che individua tempestivamente attacchi informatici realizzati con tecniche avanzate che rendono persistente il malware nei sistemi/device target;

il “Fusion”, piattaforma di Cyber Threat Intelligence nata per raccogliere ed analizzare informazioni su minacce cyber esistenti o emergenti così abilitando l’identificazione/monitoring e il blocking delle minacce, ma anche per ottenere informazioni di pregio sugli attaccanti e le loro motivazioni e intenti.

È di qualche giorno la conclusione di un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di controllo di XTN, società italiana che porterà in dote la piattaforma proprietaria per il contrasto alle frodi digitali poste in essere sui servizi offerti on line quali il banking. Questa ultima iniziativa di crescita per M&A renderà l’azienda ancor più strutturata nell’offrire soluzioni per la protezione dalle minacce digitali ad ampio spettro.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha dichiarato: “Si tratta di un progetto per noi importante perché foriero di innovazione tecnologica, che costituisce la linfa vitale per una azienda che lavora in un settore in cui l’obsolescenza delle soluzioni avanza rapidamente. È solo il primo tassello di una progettualità a più ampio respiro e di durata pluriennale che ci permetterà di esplorare nuove frontiere in tema di protezione, in un momento in cui l’evolversi della minaccia impone di saper giocare d’anticipo. Sono, pertanto, soddisfatto che l’azienda si sia saputa affermare e far riconoscere come partner industriale in un’iniziativa molto ambiziosa e protesa alla cyber di nuova generazione”.