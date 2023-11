In Romania i primi F-16 olandesi destinati all’Ucraina

L’Olanda inviato i suoi primi cinque caccia F-16 in Romania, dove saranno utilizzati per addestrare i piloti ucraini: lo ha annunciato ieri il ministero della Difesa olandese. Con il sostegno degli Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi hanno formalizzato ad agosto il loro impegno a consegnare fino a 61 aerei una volta che i piloti ucraini saranno stati addestrati.

La Difesa olandese ha specificato che i velivoli saranno utilizzati prima per un “corso di aggiornamento” per gli istruttori rumeni e in seguito per l’addestramento dei piloti. Gli aerei voleranno “solo nello spazio aereo della NATO”, ha sottolineato. “Cinque caccia F-16 olandesi sono attualmente in viaggio verso il centro di addestramento europeo F-16 in Romania. I velivoli sono destinati all’addestramento dei piloti rumeni e ucraini”, si legge in un comunicato.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato questo come un “passo fondamentale”, esprimendo la sua “gratitudine” all’Olanda. “Stiamo continuando a lavorare insieme per portare gli F-16 nei cieli ucraini il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il presidente.

L’Ucraina sta soffrendo elevate perdite tra i suoi velivoli da combattimento di tipo russo/sovietico Mig 29, Sukhoi Su-24, Su-25 e Su-27. Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa russo (non smentito da Kiev) solo nel mese di ottobre gli ucraini hanno perduto ben 37 aerei mentre altri due, un Su-27 e un Mig-29, sono stati abbattuti ieri nelle regioni di Kharkiv e Donetsk.

Foto: Ministero Difesa Olandese

