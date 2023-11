La Nigeria riceve i primi due elicotteri d’attacco T-129 ATAK

L’aeronautica militare nigeriana (NAF) ha preso in consegna i primi 2 elicotteri T-129 ATAK dalla turca TAI che fornirà gli altri 4 velivoli previsti entro il secondo trimestre del 2024.

Un velivolo cargo A400M (21-0118) dell’Aeronautica Turca è arrivato in Nigeria il 1° novembre dopo essere partito dalla struttura di Ankara della TAI. Diversi giorni dopo, l’Aeronautica Nigeriana (NAF) ha confermato che due T-129 erano appena stati ricevuti e che presto saranno in servizio.

Il capo di stato maggiore della forza aerea, l’Air Marshall Hasan Abubakar, ha affermato che questo fa parte di una revisione totale dell’ordine di battaglia della NAF che nelle scorse settimane aveva ricevuto anche due ulteriori aerei da sorveglianza Diamond DA 62.

Abubakar ha affermato che con le piattaforme saranno impiegate pèer garantire lo sradicamento totale delle diverse sfide alla sicurezza che la nazione deve affrontare. Abubakar e il ministro della Difesa, Mohammed Badaru Abubakar, erano in Turchia il 29 ottobre “per facilitare la rapida consegna degli elicotteri T-129 ATAK acquistati per l’aeronautica militare nigeriana”.

Il ministro della Difesa della Nigeria ha anche avuto colloqui con il suo omologo turco, il tenente generale Yasar Guler con cui ha visitato diverse aziende turche, tra cui gli stabilimenti TAI, MKE (Machinery and Chemical Industry Corporation), Aselsan e Roketsan.

I T-129 della NAF saranno operati dal 115° Gruppo Operazioni Speciali a Port Harcourt, ha riferito la rivista Scramble, con altri due che saranno consegnati entro la fine del 2023 e i restanti due nel primo trimestre del prossimo anno mentre potrebbe essere effettuato un ordine successivo per altre sei macchine.

Il T-129, basato sull’A129 Mangusta di Leonardo, ha volato per la prima volta nell’agosto 2011 ed è in servizio con l’esercito turco in circa 100 esemplari ma è stato esportato in 6 esemplari nelle Filippine (consegne iniziate nel marzo 2022) mentre il Pakistan ha tentato di acquisire 30 T-129, ma l’accordo è fallito dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato il permesso di esportare i motori LHTEC CTS800.

Il T-129 è dotato di un cannone da 20 mm e può essere armato con razzi, missili anticarro UMTAS, missili a guida laser CIRIT e missili aria-aria Stinger. L’elicottero è lungo 14,5 metri e ha un peso massimo al decollo di poco più di 5 tonnellate. Due motori CTS800-4A da 1.373 cavalli ciascuno garantiscono una velocità di crociera massima di 280 km/h, un’autonomia di 537 km e una quota di servizio di 4.570 metri. Il sistema elettro ottico Aselsan Aselflir-300T include una fotocamera a infrarossi, una telecamera, un telemetro laser e un designatore del bersaglio.

La NAF utilizza una gamma sempre più diversificata di elicotteri da combattimento. Oltre a 7 Mil Mi-24V/P ‘Hind-E/F’ e 17 Mi-35M/P ‘Hind-E/F’, sta acquisendo 12 MDF 530F Cayuse Warriors da MD Helicopters (che saranno consegnati da fine del 2023) e sta tentando di acquisire 12 AH-1Z Viper negli Stati Uniti per quasi un miliardo di dollari.

(con fonte Defenceweb)

Foto TAI