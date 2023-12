Addestramento alla guerra in montagna per le forze di sicurezza del Kurdistan iracheno

Si è concluso, all’Infantry Training Centre (ITC) di Atrush, il 1° corso Mountain Warfare, svolto da istruttori qualificati dell’Esercito Italiano a favore delle Kurdistan’s Security Forces. Questo particolare tipo di addestramento rientra nelle attività condotte dal contingente nazionale schierato a Erbil nell’ambito dell’operazione Prima Parthica, in supporto alla coalizione multinazionale dell’operazione Inherent Resolve.

Il corso, della durata di due settimane, specifico per il combattimento in ambiente di montagna, è stato svolto dagli Alpini del 3° Reggimento di Pinerolo, che hanno istruito i soldati curdi nel corso di molteplici escursioni sulle aree montuose di Atrush, nel nord del Kurdistan. Particolarmente severa è stata la selezione dei frequentatori, ai quali sono richieste forza e resistenza fisica per poter pattugliare a piedi terreni scoscesi e accidentati.

L’addestramento è stato infatti incentrato sul superamento di ostacoli verticali, sulle tecniche per poter effettuare risalite e discese di pareti rocciose o di boschi ripidi, sul corretto impiego delle attrezzature in dotazione come imbrago e maniglie.

Il corso è terminato con una esercitazione finale, durante la quale il personale curdo ha dovuto pattugliare un’area ben definita, identificare e raggiungere un punto di osservazione posizionato su una quota, per poi ridiscendere in corda singola.

Il Comandante dell’ITC di Atrush Colonnello Zaid Rekani e il Comandante dell’Italian National Contingent Command-Land Colonnello Francesco Antonio Serafini, che hanno assistito all’esercitazione finale, hanno espresso il proprio compiacimento per i risultati raggiunti e per l’impegno dimostrato da ciascuno dei frequentatori del corso.

Fonte: comunicato Operazione Prima Parthica