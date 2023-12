Armamenti cinesi per Zimbabwe e Ghana

Nuovi successi per i prodotti della Difesa cinesi sui mercati africani. Le ultime consegne segnalate dal sito sudafricano DefenceWeb riguardano Zimbabwe e Ghana.

Il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, che ha definito la cooperazione militare con Pechino “una partnership strategica senza precedenti”, ha presenziato alla consegna di nuovi equipaggiamenti militari donati dalla Cina in una cerimonia tenutasi a inizio dicembre ad Harare presso la caserma Inkomo, sede del 1° battaglione meccanizzato dell’Esercito nazionale dello Zimbabwe (ZNA).

Sono state rilasciate fotografie di almeno 8 cannoni semoventi Norinco WMA301 6×6, un numero imprecisato di veicoli corazzati trasporto truppe WZ551 6×6 (nella foto) in almeno tre configurazioni e camion. La fornitura a titolo gratuito del valore di 28 milioni di dollari includeva ambulanze, depuratori per l’acqua, motovedette fluviali, minibus, fucili di precisione, mitragliatrici e pistole, come dichiarato dall’Ufficio del Presidente.

Le Forze Armate del Ghana (GAF) hanno ricevuto due lanciarazzi campali multipli da 122 mm montati su autocarro PHL-11 (nella foto sopra) con 7 200 razzi che si aggiungono ai 3 MLRS cinesi da 122 mm PHL-81 ricevuti nel 2021.