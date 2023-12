Dall’USAF commessa a Boeing per altri 15 KC-46A Tanker

Boeing costruirà altri 15 velivoli Tanker KC-46A Pegasus nell’ambito di un contratto, sottoscritto a fine novembre con l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti per il lotto 10, del valore di 2,3 miliardi di dollari. Attualmente sono 153 i rifornitori aerei multimissione KC-46A ordinati a livello globale.

“Apprezziamo la collaborazione con la U.S. Air Force, che consente l’espansione della capacità e delle funzionalità della flotta KC-46A”, ha dichiarato Lynn Fox, vicepresidente e responsabile del programma KC-46. “Siamo consapevoli dei vantaggi che le funzionalità del KC-46 offrono alle forze armate e, nell’attuale contesto globale, continuiamo a concentrare i nostri investimenti nell’evoluzione dell’aeromobile per rispondere alle mutevoli esigenze di missione”.

Con una rete di fornitori che coinvolge circa 37.000 lavoratori americani, distribuiti in oltre 650 aziende in più di 40 stati degli Stati Uniti, il KC-46A, già testato in situazioni di combattimento, sta rivoluzionando il ruolo dei tanker nel 21° secolo. Dal rifornimento in volo, al trasporto di carichi e passeggeri, al supporto per l’evacuazione aeromedica e alla connettività dati sul fronte tattico, il KC-46A Pegasus è già stato definito un game changer per la sua capacità di trasmettere e scambiare dati, consentendo una mobilità aerea rapida, una portata globale e un impiego flessibile in scenari di conflitto, si legge nel comunicato di Boeing

All’inizio di quest’anno, l’USAF ha assegnato a Boeing un contratto di aggiornamento Block 1, che prevede l’implementazione di capacità di comunicazione più avanzate per potenziare la connettività dei dati e la situational awareness dell’aeromobile. Fino a oggi, Boeing ha consegnato 76 velivoli KC-46A alla U.S. Air Force e 2 alla Japan Air Self-Defense Force.

(con fonte e foto Boeing)