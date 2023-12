ELT Group e Leonardo aggiornano i C-27J dell’Aeronautica italiana

ELT Group e Leonardo hanno firmato il contratto per un importante aggiornamento della suite di Electronic Warfare per la flotta dei C-27J Spartan in dotazione all’Aeronautica Militare. Il contratto si inserisce in un’attività più estesa di retrofit del velivolo formalizzata tra Leonardo ed Armaereo alla fine dello scorso anno. L’aggiornamento potrà migliorare la flessibilità e l’operatività del velivolo, assicurandone l’impiego in molteplici scenari. L’accordo prevede l’aggiornamento del velivolo caposerie, ma in seguito potrà essere esteso agli altri 11 velivoli della flotta.

Questa attività si inserisce nella già solida collaborazione con Leonardo nel campo dell’Electronic Warfare, che è stata rafforzata da un accordo più ampio firmato a marzo ’23 per le piattaforme C-27J e ATR 72.

A seguito di una profonda analisi tecnica e tecnologica guidata dall’Aeronautica, a bordo del C-27J sono stati selezionati il sistema ESM e il sistema DIRCM di ELT Group. Tali sistemi rappresentano componenti core delle competenze di ELT Group, e costituiscono i building block per architetture anche molto più complesse (ad es. la soluzione SIGINT), già impiegate da molte piattaforme operative sia in Italia che all’estero.

Fontye: comunicato ELT Group

Foto: Leonardo