HENSOLDT acquisisce ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH: la nota di Leonardo

Il Gruppo HENSOLDT ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (“ESG”), da un veicolo di investimento gestito da Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG (“Armira”). ESG è un integratore di sistemi leader indipendente dalla piattaforma, nonché un partner affermato per la tecnologia e l’innovazione per la difesa e la sicurezza. Con l’acquisizione del business altamente complementare delle tecnologie di difesa di ESG, HENSOLDT espande la propria attività con forti capacità di progettazione e integratore di sistemi.

Thomas Müller, CEO del Gruppo HENSOLDT, ha dichiarato che “l’acquisizione di ESG si adatta perfettamente alla nostra strategia generale e accelera lo sviluppo di HENSOLDT come fornitore di soluzioni per la difesa e la sicurezza. Combinando le capacità altamente complementari di HENSOLDT ed ESG, stiamo compiendo un passo decisivo per diventare un fornitore leader europeo di soluzioni perfettamente integrate. Questo ci metterà in una posizione ideale per soddisfare le esigenze attuali e future dei nostri clienti in tutto il mondo”.

Fondata nel 1967, ESG è un integratore di sistemi indipendente dalla piattaforma e un partner tecnologico e innovativo per la difesa e la pubblica sicurezza. ESG sviluppa, integra, supporta e gestisce sistemi elettronici e IT altamente complessi legati alla sicurezza per la difesa e la sicurezza. L’azienda soddisfa le esigenze di difesa e sicurezza delle forze armate tedesche e straniere, delle autorità pubbliche e delle aziende. ESG è stata in grado di affermarsi come una forte azienda tedesca di progettazione e integrazione di sistemi, svolgendo un ruolo vitale nei principali programmi attuali e futuri come FCAS (“Future Combat Air System”) e F-35. Oggi l’azienda impiega 1.380 persone in Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti con un’eccezionale competenza tecnologica.

Per il 2023, i ricavi della società dovrebbero attestarsi a circa 330 milioni di euro in conformità con gli IFRS, con una crescita annua nell’intervallo percentuale basso a doppia cifra e un margine EBITDA di circa il 14%, generando forti flussi di cassa, con investimenti di manutenzione inferiori all’1,5% delle entrate.

Il comunicato di HENSOLDT evidenzia come “l’aggiunta del portafoglio di soluzioni ESG consentirà a HENSOLDT di combinare la conoscenza delle ConOps (“Concept of Operations”) dei clienti, le certificazioni e il know-how ingegneristico per sviluppare soluzioni più intelligenti in modo più rapido, in particolare la digitalizzazione del campo di battaglia e lo sviluppo di soluzioni di rete integrate.

Potenziali esempi includerebbero aree come la difesa aerea a terra, l’intelligence dei segnali, il comando e controllo, nonché capacità di soluzioni migliorate in varie campagne aeree e navali. Inoltre, creerà nuove opportunità nei servizi relativi al ciclo di vita della piattaforma, approfondendo l’offerta di HENSOLDT attraverso la formazione, la logistica e la manutenzione per le basi installate proprie e di terze parti. Infine, la società risultante dalla fusione sarà anche un forte partner di supporto per i sistemi acquistati negli Stati Uniti e in Israele, garantendo così supporto di sistemi a lungo termine e ulteriore sviluppo in Germania.

L’integrazione delle capacità di ingegneria del software e di integrazione dei sistemi di ESG supporterà il posizionamento di HENSOLDT come fornitore di soluzioni complete. ESG apporta esperienza nelle reti di dati intelligenti per integrare i sistemi di sensori HENSOLDT tra domini, creando soluzioni integrate critiche per operazioni multidominio. Date le competenze altamente complementari, il forte adattamento culturale e il sostegno delle parti interessate, il gruppo combinato è nella posizione ideale per accelerare la propria crescita internazionale sulla base dei track record e delle traiettorie di crescita delle due società, pur rimanendo saldamente radicati in Germania e tutelando gli interessi di sicurezza nazionale”.

Leonardo, azionista di HENSOLDT di cui detiene il 25,1 per cento, ha reso noto che “non parteciperà al potenziale aumento di capitale annunciato da Hensoldt AG (“Hensoldt”) nell’ambito dell’acquisizione della società tedesca ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH, pur condividendone pienamente il razionale strategico”. Il gruppo italiano ha precisato con una nota che “rimane confermato il progetto di partnership europea con Hensoldt con l’obiettivo di perseguire una sempre maggior collaborazione e integrazione per il rafforzamento e consolidamento delle capacità europee nel settore dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza in Europa”.