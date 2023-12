IDV consegna il primo veicolo MTV “12kN” alle Forze Armate olandesi

IDV, una società del Gruppo Iveco, ha consegnato il primo veicolo “12 kN” alle Forze Armate olandesi. La cerimonia di consegna del Manticore, nome dato ai veicoli “12kN” dalle stesse Forze Armate olandesi, si è svolta il 30 novembre durante l’edizione 2023 della Fiera NIDV per la Difesa e la Sicurezza (NEDS) alla presenza del Vice Ammiraglio Jan Willem Hartman, responsabile del Materiel and IT Command (COMMIT) e Direttore Nazionale degli Armamenti olandese.

La consegna del primo veicolo rappresenta un’importante pietra miliare nel consolidamento della partnership strategica tra il Ministero della Difesa olandese e IDV, che sottolinea ulteriormente l’impegno dell’azienda a svolgere un ruolo importante nel segmento dei veicoli multiruolo per missioni di difesa e sicurezza nazionale.

Nel 2019 IDV ha firmato un contratto con il Material and IT Command (COMMIT) olandese per la fornitura di 1.185 veicoli medi multiruolo protetti nell’ambito del progetto “12kN & RCWS”.

L’MTV (Multirole Tactical Vehicle) di IDV è progettato per combinare elevata mobilità tattica 4×4, prestazioni fuoristrada ottimali, eccezionale modularità, capacità avanzate di integrazione dei sistemi, nonché un’elevata protezione dell’equipaggio abbinata a un’eccellente capacità di carico utile.

Questo veicolo ad alte prestazioni con la sua gamma di diverse configurazioni come tetto rigido, soft top, pick-up, trasporto feriti, personale e posto di comando può essere adattato in modo efficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti militari, tra cui Esercito, Marina, Aeronautica, Marines e Polizia Militare.

Fonte: comunicato IVECO DV