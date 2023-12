Il Canada sceglie il Boeing P-8A Poseidon come Aereo Multi-Missione

Il governo canadese ha firmato una Lettera di Offerta e Accettazione per Foreign Military Sales per la fornitura di un massimo di 16 Boeing P-8A Poseidon nell’ambito del programma Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA). Il Canada si unisce a otto partner della difesa, tra cui tutti gli alleati del FIVE EYES, l’alleanza di intelligence che comprende anche Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, e diventa la quinta nazione della NATO ad aver scelto il P-8 come aereo multi-missione. La prima consegna è prevista per il 2026.

“Il P-8 rafforzerà efficacia e prontezza difensiva del Canada, non vediamo l’ora di fornire queste capacità alla Royal Canadian Air Force”, ha dichiarato Heidi Grant, presidente Business Development per Boeing Defense, Space & Security. “Insieme ai nostri partner canadesi, offriremo un solido pacchetto di vantaggi industriali e tecnologici che garantiranno continua prosperità all’industria aerospaziale e della difesa del Canada”.

Il P-8 è l’unica soluzione collaudata, in servizio e in produzione che soddisfa tutti i requisiti previsti dal progetto CMMA, tra cui raggio d’azione, velocità, resistenza e capacità di carico. Questa decisione avvantaggerà centinaia di aziende canadesi e porterà decenni di prosperità al Canada attraverso il supporto della piattaforma fornito dai nostri partner industriali canadesi.

In particolare, secondo uno studio indipendente della Doyletech Corporation di Ottawa, l’acquisizione del P-8 genererà benefici per il Canada, in termini occupazionali, di quasi 3.000 posti di lavoro e di 358 milioni di dollari all’anno, in termini di produzione economica.

Il Team Poseidon costituisce la pietra angolare della partnership industriale canadese legata al Boeing P-8, composta da CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada e StandardAero. Il team si basa su 81 fornitori canadesi esistenti per la piattaforma P-8 e su oltre 550 fornitori di Boeing in tutte le province. Annualmente produce un indotto economico per il Canada pari a circa 4 miliardi di dollari canadesi, sostenendo oltre 14.000 posti di lavoro nel Paese.

Fonte: comunicato Boeing