Italia e Arabia Saudita a confronto sui temi della Difesa nel primo Joint Consultative Committee a Riad

Roma, 07 dicembre 2023 Si è svolta dal 4 al 5 dicembre a Riyadh la prima edizione del Joint Consultative Committee (JCC) tra Arabia Saudita e Italia sui temi della difesa e sicurezza. Il Generale di Corpo d’Armata Luciano PORTOLANO, Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, ha guidato la delegazione italiana composta da personale di Segredifesa e dello Stato Maggiore della Difesa.

Ad accogliere il Generale PORTOLANO il Generale AL RUWAILI, Capo di Stato Maggiore della Difesa saudita e Chairman del Joint Consultative Committee, che si è detto particolarmente soddisfatto delle eccellenti relazioni tra l’Arabia Saudita e l’Italia confermando il forte interesse del paese arabo ad approfondire i rapporti con il nostro Paese anche mediante la cooperazione nel settore della Difesa.

Il Generale PORTOLANO ha assicurato la piena disponibilità e collaborazione nel campo della Difesa, enfatizzando l’importanza dell’interoperabilità dei nuovi programmi superando il concetto di interforze (joint), e proiettandosi a quello di All Domain, attraverso l’integrazione di tutte le capacità e le risorse della Difesa.

Particolarmente significativi sono stati anche gli incontri del Generale Portolano con l’Assistant Secretary of Defence for Executive Affairs, Dr. Khaled AL BAYARI, e il Deputy Minister for Defence for Armament Procurement, Mr. Ibrahim AL SUWAYED, con i quali sono stati trattati i principali argomenti di sicurezza nella regione mediorientale, la Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030 e possibili interessi e collaborazioni industriali nel campo della Difesa.

Il Comitato congiunto si inserisce così nel solco dei rapporti e visite ufficiali tra i due paesi, quali, ad esempio, la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa saudita in Italia.

Fonte: Segredifesa