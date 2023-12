La Spagna ordina l’UAS Airbus SIRTAP

Airbus ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa spagnolo per lo sviluppo e l’acquisizione del SIRTAP, un UAS tattico ad alte prestazioni che rafforzerà le capacità tattiche dell’Esercito spagnolo e della Forza Aerea e dello Spazio.

Il contratto prevede un totale di 9 sistemi, ciascuno composto da 3 veicoli aerei senza pilota e una stazione di controllo a terra. Inoltre, saranno forniti due simulatori per l’addestramento delle Forze Armate spagnole.

“Questa nuova pietra miliare tecnologica nel segmento degli UAS tattici, insieme al Ministero della Difesa spagnolo, rafforzerà la sovranità nazionale. Il SIRTAP sarà interamente sviluppato in Spagna, integrando le capacità nazionali. Tuttavia, grazie alla sua versatilità e all’uso di componenti esenti da ITAR, ci aspettiamo che svolga un ruolo chiave anche sul mercato internazionale”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems di Airbus Defence and Space.

SIRTAP, con un carico utile di oltre 150 kg, è stato progettato per missioni avanzate di sorveglianza, intelligence e ricognizione, sia a terra che in mare. L’autonomia di oltre 2.000 km e oltre 20 ore garantiranno un’elevata flessibilità e reattività, consentendo operazioni diurne e notturne negli contesti più impegnativi. Il sistema sarà certificato per volare in spazi aerei segregati.

In futuro, questo UAS tattico sarà in grado di operare congiuntamente ad altre piattaforme per essere integrato in un sistema di sistemi. Lo sviluppo del SIRTAP porterà all’industria nazionale esperienze e competenze chiave nel campo dei vettori remoti per il FCAS (Future Combat Air System). Il primo volo del prototipo SIRTAP è previsto per il 2025.

Fonte: comunicato Airbus