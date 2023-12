TIM Protezione Dispositivi: la cyber defense di TIM Business

Il trend degli attacchi cyber mostra una crescita costante non solo in termini di volumi ma anche in termini di sofisticazione. Ogni organizzazione, specialmente se di piccola e media dimensione, non può far fronte da sola alle criticità derivanti dal monitoraggio della propria postura di sicurezza.

TIM Protezione Dispositivi è la soluzione di TIM Business e Telsy che protegge computer, server e dispositivi mobili attraverso tecnologie dedicate e semplici da implementare, offrendo anche la possibilità alle aziende di essere affiancate durante il ciclo di vita della soluzione: dalla configurazione alla gestione delle minacce.

L’offerta di TIM Protezione Dispositivi

L’offerta si compone di tre profili d’offerta. I primi due profili, DefenX Core e DefenX Advanced, permettono di proteggere simultaneamente computer fissi e portatili, server e dispositivi mobili (inclusi tablet) rispettivamente in modalità “self-service” da un’unica postazione, con il profilo Core, e gestita 24×7 dal SOC di Telsy nel caso Advanced.

Il terzo profilo d’offerta consiste invece di una soluzione unica ed avanzata di gestione, monitoraggio e protezione per dispositivi mobili unendo in un’unica piattaforma funzionalità di Endpoint Management per la gestione centralizzata e simultanea di flotte di device, a funzionalità di Endpoint Monitoring per una difesa reattiva e proattiva degli stessi.

TIM Protezione Dispositivi si conforma, quindi, come un’offerta caratterizzata da 3 soluzioni vendibili in modalità “stand-alone” o in bundle tra loro, per una protezione multi-device che include postazioni di lavoro, server (anche virtuali) e dispositivi mobili.

DefenX Core

Una soluzione pensata per la protezione avanzata di computer fissi, portatili o server fisici e/o virtuali e per una protezione essenziale di device mobili con sistema operativo: Android, iOS e Chromebook.

L’offerta permette al cliente di auto-gestire la propria sicurezza attraverso una console centralizzata web-based che permette di personalizzare le impostazioni e le configurazioni di protezione dei security agent, oltre che di installare o distribuire gli stessi da un’unica postazione su tutti i dispositivi da proteggere.

I security agent installati nei computer e nei server hanno caratteristiche di sicurezza superiori rispetto ai classici antivirus, anche i più sofisticati, poiché aggiungono ai classici moduli di protezione anti-malware anche altre funzionalità distintive, tra le quali: un modulo dedicato al controllo dei device connessi dall’esterno al dispositivo (es. pennetta USB), monitoraggio dei dati più sensibili (dati riservati personali, carte di credito) per la prevenzione dalla perdita o dal furto degli stessi, un modulo appositamente dedicato alla protezione dai ransomware, un firewall locale che abilità funzionalità IPS (Intrusion Prevention System) per il filtro del traffico esterno malevolo, il machine learning predittivo per l’identificazione dei malware di nuova generazione e molto altro.

I security agent per i telefoni cellulari forniscono, invece, una protezione essenziale, prevenendo l’accesso a siti malevoli o il download di applicazioni software indesiderate grazie ad un potente engine anti-malware che lavora continuamente e silenziosamente all’interno del telefono.

Allo stesso tempo, grazie a funzionalità di rafforzamento password, localizzazione, blocco e cancellazione dati da remoto, permette in ogni momento di tutelarsi dalla perdita di dati sensibili nel caso di furto o smarrimento dei dispositivo.

DefenX Advanced

DefenX Advanced è pensato per i clienti che vogliano portare la propria sicurezza ad un livello successivo, con un servizio di sicurezza gestito di livello superiore.

Oltre ad offrire tutto ciò che è previsto nel profilo Core, DefenX Advanced affida la gestione della sicurezza agli esperti del SOC di Telsy, il centro di competenza cyber del Gruppo TIM.

I clienti, in questo scenario, non dovranno fare altro che installare gli agent di sicurezza e Telsy si occuperà di tutto il resto.

In particolare, il cliente avrà accesso ai seguenti benefici:

Monitoraggio 24/7 dei propri dispositivi

Reportistica periodica sulla “security posture” dei propri endpoint

Notifiche istantanee in caso di incidente

Investigazione e reportistica di dettaglio nei casi di incidenti/minacce rilevate con descrizione della tipologia di attacco e primi passi per porre rimedio

Isolamento dei dispositivi infetti nei casi di incidenti grazie a tecnologia EDR

Blocco preventivo minacce 0-day grazie a tecnologia di Cloud Sandbox

Mobile Threat Defense

Fornisce una protezione avanzata e flessibile per dispositivi mobili, come gli smartphone.

La soluzione si integra con il SIEM e il SOC di Telsy e garantisce 3 linee di difesa: User Restriction (riduzione della superficie d’attacco), Active Defense (antivirus, anti-phishing, file hash e firewall) e Proactive Defense (threat defense avanzata).

Perchè TIM Protezione Dispositivi

TIM Protezione Dispositivi è una soluzione “all-in-one” che supera i modelli difesa verticali con un approccio centralizzato ed integrato con supporto dedicato end-to-end.

L’expertise di Telsy e la capillarità di TIM garantiscono affiancamento da parte del team di cybersecurity specialist del SOC di Telsy, con un monitoraggio degli alert 24/7, una gestione proattiva delle anomalie e supporto in caso di incidenti cyber.

TIM Protezione Dispositivi è l’offerta adatta a ogni organizzazione in cerca di una soluzione semplice ed efficace per la protezione di computer, server e dispositivi mobili da virus, ransomware e furto di dati, offrendo:

Monitoraggio delle attività di server fisici o virtuali, computer fissi o portatili, smartphone e tablet;

Investigazione delle eventuali minacce rilevate e individuare le adeguate contromisure;

Risposte rapide per aggiornare con notifiche e report sullo stato di sicurezza dei dispositivi gestiti;

Assistenza e supporto professionale dedicato da parte dell’Help Desk di Telsy.

Scopri di più su questa e le altre soluzioni di sicurezza informatica per le PMI nel portale di TIM Business