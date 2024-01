Airbus Helicopters chiude il 2023 con 410 ordini e un contratto per 42 H145 per il ministero dell’Interno francese

A fine 2023 la Direzione Generale degli Armamenti (DGA) francese ha ordinato 42 nuovi elicotteri H145 per conto del Ministero degli Interni, con consegne previste a partire dal 2024. Di questi 42 elicotteri, 36 sono destinati all’agenzia francese per il soccorso e l’emergenza, la Sécurité Civile, mentre la Gendarmerie Nationale, la forza di polizia francese, ne utilizzerà sei. Il contratto include un’opzione per altri 22 H145 per la Gendarmerie Natioonale e una serie di soluzioni di supporto e assistenza, dall’addestramento ai ricambi, oltre a un pacchetto iniziale completo di supporto per gli aeromobili.

“Abbiamo un rapporto di lunga data con la Gendarmerie Nationale con e la Sécurité Civile e sono molto orgoglioso di aggiungere un ulteriore capitolo alla nostra collaborazione”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H145 ha già dimostrato il suo valore con la Sécurité Civile effettuano molte missioni di soccorso nel difficile ambiente montano delle Alpi francesi”, ha aggiunto. “L’H145 è utilizzato da molte forze dell’ordine in tutto il mondo. La Gendarmerie beneficerà di un elicottero all’avanguardia dotato dei più recenti sistemi di missione”, ha spiegato.

La Sécurité Civile opera attualmente quattro H145 pentapala, ordinati nel 2020 e 2021. I 36 H145 sostituiranno progressivamente i 33 EC145 attualmente operativi per i servizi di soccorso e di trasporto aereo sanitario in tutta la Francia.

I sei H145 daranno il via al rinnovo della flotta della Gendarmerie, composta da Ecureuil, EC135 ed EC145. Saranno dotati di un sistema elettro-ottico e di un computer di missione per svolgere le missioni di polizia più impegnative.

Certificata dall’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea nel giugno 2020, questa nuova versione del vendutissimo elicottero leggero bimotore H145 di Airbus presenta un nuovo e innovativo rotore a cinque pale nell’elicottero multimissione, aumentando il carico utile di 150 kg e offrendo nuovi livelli di comfort, semplicità e connettività. Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di controllo digitale del motore a piena autorità (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della propria categoria. Oggi Airbus conta oltre 1.675 elicotteri della Famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo.

Nel 2023 Airbus Helicopters ha registrato 410 ordini lordi (netti: 393), evidenziando una costante ripresa del mercato con una forte performance per gli elicotteri biturbina leggeri e medi. Gli ordini sono arrivati da 179 clienti in 47 Paesi. L’azienda ha consegnato 346 elicotteri nel 2023, ottenendo una quota preliminare del 54% del mercato civile e parapubblico.

“Gli ordini acquisiti da Airbus Helicopters nel 2023, che hanno registrato un aumento di circa il 10% in unità rispetto al 2022, evidenziano la sua crescita stabile nonostante il contesto globale di inflazione e instabilità geopolitica”, ha dichiarato Bruno Even. “È anche una testimonianza della versatilità dei nostri prodotti sia sul mercato civile che su quello militare e desidero ringraziare i nostri clienti che continuano ad affidare le loro missioni critiche ad Airbus Helicopters”, ha aggiunto.

Il 2023 è stato un anno ricco di novità, con il primo volo del dimostratore DisruptiveLab, dotato di una nuova architettura aerodinamica volta a ridurre il consumo di carburante, e il primo volo dell’NH90 Sea Tiger, l’elicottero all’avanguardia per la guerra antisommergibile della Marina tedesca. L’azienda ha anche dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia Airbus quando la Marina spagnola ha preso in consegna i suoi primi elicotteri H135.

“La difesa e la sicurezza sono una delle priorità strategiche di Airbus Helicopters e continuiamo a innovare e sviluppare per aumentare le capacità di missione dei nostri clienti. La firma da parte delle forze armate tedesche del più grande contratto per l’H145M con un massimo di 82 elicotteri da attacco leggero alla fine del 2023 ne è una testimonianza. Sul fronte dello sviluppo, l’H175M ha effettuato con successo dimostrazioni di volo nelle condizioni estreme di caldo e di alta quota del deserto in Arabia Saudita, mentre il VSR700 ha dimostrato le sue prestazioni durante le prove in mare da una fregata multimissione della Marina francese. Continuiamo inoltre ad ampliare il nostro portafoglio di UAS con l’acquisizione di Aerovel, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti ulteriori capacità di missione con team con equipaggio e senza equipaggio”, ha continuato Even.

I contratti di supporto globale e l’offerta HCare hanno continuato a riscuotere successo nel 2023 sia presso i clienti civili che presso quelli militari. 140 nuovi elicotteri sono stati coperti da contratti “a ore”, portando il totale a 2760 elicotteri.

L’innovazione e la sostenibilità sono rimaste al centro dell’attenzione dell’azienda, che ha continuato a investire in dimostratori volti a far avanzare la sua tabella di marcia per la decarbonizzazione e a migliorare la sicurezza dell’aviazione. Il FlightLab di Airbus Helicopters ha testato con successo un sistema di controllo di volo elettrico che ha permesso di sostituire tutti e tre i controlli pilota convenzionali con un unico stick pilota, una novità assoluta nel settore degli elicotteri. A seguito di queste prove di volo FBW, Airbus Helicopters, in collaborazione con Airbus UpNext, ha potuto testare funzionalità autonome avanzate per semplificare la preparazione e la gestione delle missioni, ridurre il carico di lavoro dei piloti di elicotteri e aumentare ulteriormente la sicurezza.

“Così come il DisruptiveLab sarà utilizzato per testare l’ibridazione per gli elicotteri monomotore, abbiamo presentato il PioneerLab con l’obiettivo di testare l’ibridazione per i velivoli bimotore e di introdurre materiali a base biologica. Abbiamo anche iniziato ad assemblare il CityAirbus NextGen a Donauwörth e abbiamo concluso l’anno eseguendo l’accensione. Abbiamo anche aumentato al 10% l’uso del SAF per i nostri voli di prova di sviluppo, addestramento, consegne e per i voli traghetto a Marignane e a Donauwörth e continueremo a estenderlo agli altri siti nel 2024”, ha continuato Even.

I risultati finanziari di Airbus per l’anno 2023 saranno resi pubblici il 15 febbraio 2024.

Immagini: Airbus Helicopters