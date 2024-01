Assalto a Cassino

In libreria dal 17 gennaio “Assalto a Cassino” (Mursia, pagg. 276, Euro 26,00) il saggio del Tenente Colonello Livio Cavallaro che ricostruisce minuziosamente le sanguinose azioni di guerra che durante i tristi mesi di scontri sanguinosi si concentrarono su la stazione ferroviaria, il castello di Rocca Janula e la famosissima collina di Quota 593, Monte Calvario, nei pressi dell’Abbazia di Montecassino: tre località che nel corso dei combattimenti si rivelarono di fondamentale importanza sia per gli attaccanti sia per i difensori, e che da allora sono rimaste pressoché immutate e si possono oggi visitare per comprendere ancora meglio quanto avvenne in quei luoghi. Un libro avvincente come un romanzo e al contempo dettagliato e documentatissimo, basato su un’attenta ricerca e analisi storica, corredato da un ricco inserto fotografico.

«Le persone spesso mi chiedono perché scavo così in profondità nella storia militare, analizzando anche il più piccolo particolare. Semplice, a spingermi è il desiderio di comprendere i fatti nel dettaglio e capire perché avvennero in quel modo. Ma svolgo queste ricerche anche per la soddisfazione di trovare momenti di generosa umanità. La guerra infatti è capace di tirar fuori dagli uomini e dalle donne il peggio e il meglio dei loro sentimenti, delle loro paure e delle loro reazioni ai pericoli. Ed è per questo motivo che in queste pagine sono riportati anche episodi personali, che contribuiscono a fornire al lettore alcuni aspetti relativi alla così detta dimensione umana della guerra. Infine, il mio obiettivo è anche quello di condividere la storia di quelle azioni a Cassino in modo che la torcia della memoria sia passata alle future generazioni.», dichiara Livio Cavallaro.

Livio Cavallaro che sempre per Mursia nel 2004 ha pubblicato “Cassino 1944 – Le battaglie per la Linea Gustav”, libro ancora oggi considerato il miglior saggio sul mercato sulla vicenda con una eccezionale cura nei dettagli e una scrittura scorrevole, torna con “Assalto a Cassino” ad approfondire le vicende che valsero a Cassino e alla sua popolazione la Medaglia d’Oro al Valor Militare aggiungendo un importantissimo tassello alla ricostruzione di quanto accaduto.

Con questo dettagliato e approfondito saggio storico, l’autore fornisce all’appassionato di storia militare una descrizione ponderata e analitica dei combattimenti avvenuti in quei tre luoghi, con un dettaglio d’informazioni mai raggiunto prima.

Livio Cavallaro (Roma, 1964), Tenente Colonnello nell’Esercito Italiano, ha prestato servizio presso la Brigata Paracadutisti Folgore ed è stato poi assegnato alla Scuola di Fanteria. Ha partecipato alle missioni in Somalia, Bosnia-Erzegovina, Afghanistan, Libano e Kosovo. Esperto di tattica, con particolare riferimento alle operazioni in ambiente urbano, da decenni svolge ricerche, studi e conferenze sulle battaglie di Cassino. Nel 2004 ha pubblicato con Mursia Cassino 1944. Le battaglie per la Linea Gustav.