Maggiori capacità contro le minacce balistiche per il Sea Viper della Royal Navy

MBDA ha ricevuto tre contratti del valore di circa 400 milioni di sterline per incrementare e mantenere il sistema di difesa aerea per area estesa Sea Viper dei cacciatorpediniere Type 45 della Royal Navy.

Due contratti, denominati Sea Viper Evolution, consentiranno ai cacciatorpediniere Type 45 di difendere il Gruppo d’attacco portaerei (Carrier Strike Group) dai missili balistici antinave (ASBMs – anti-ship ballistic missiles). Allo stesso tempo, un altro contratto fornirà supporto logistico (ISS- In Service Support) esteso e potenziato al Sea Viper per ulteriori cinque anni.

MBDA è prime contractor e design authority del sistema d’arma Sea Viper che include il sensore (radar), il sistema di comando e controllo e il missile.

Chris Allam, managing director di MBDA UK, ha dichiarato: “Questi contratti renderanno il Sea Viper il sistema di difesa aerea navale più efficace mai sviluppato per la Royal Navy, nel corso della nostra sessantennale storia come principale fornitore di sistemi di difesa aerea per la Marina britannica.

Attraverso MBDA, vedranno inoltre il Regno Unito rafforzare ulteriormente la cooperazione con Francia e Italia con l’adesione al programma Aster 30 Block 1, dando al Regno Unito la capacità di abbattere i missili balistici antinave”.

Nell’ambito dei contratti Sea Viper Evolution, l’attività principale consisterà nel fornire delle testate Block 1 aggiornate e nuovi software, per la guida e per il seeker, agli attuali missili Aster 30 della Royal Navy, rendendoli in grado così affrontare le nuove minacce provenienti da missili balistici antinave, pur mantenendo la loro capacità, unica a livello mondiale, di guerra antiaerea.

Verranno aggiornati anche il radar multifunzione Sampson e il sistema di gestione del combattimento del Type 45. Un team integrato di MBDA, composto da colleghi di Regno Unito, Francia e Italia, sta lavorando sugli aggiornamenti insieme a BAE Systems Maritime Services.

Scott Jamieson, managing director di BAE Systems Maritime Services, ha dichiarato: “I nostri team di radaristi sono entusiasti di lavorare con MBDA sull’aggiornamento del nostro radar Sampson per il Sea Viper Evolution a bordo dei cacciatorpediniere Type 45 del Regno Unito. Questa nuova capacità costituirà un elemento chiave del programma di difesa balistica navale del Regno Unito”.

La seconda parte del Sea Viper Evolution prevede una fase di valutazione relativa all’inserimento del nuovo missile Aster 30 Block 1NT sui cacciatorpediniere Type 45, nonché gli ulteriori miglioramenti al radar e al sistema d’arma nel suo insieme, per fornire capacità leader a livello mondiale contro missili balistici manovranti a medio raggio con vettore terminale potenzialmente separabile.

L’estensione del contratto di Supporto in Servizio (ISS-In Service Support) rimarrà impostato su un innovativo approccio di MBDA, basato sui dati, che ottimizza la disponibilità delle scorte, garantendo alla Royal Navy sistemi di armamento sempre pronti nel momento in cui si rendano necessari.

Fonte: comunicato MBDA