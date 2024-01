In Ucraina il primo dei due sistemi di difesa aerea Rheinmetall Skynex finanziati dalla Germania

La Germania ha consegnato parte dei sistemi difesa aerea a corto e cortissimo raggio Oerlikon Skynex di Rheinmetall commissionati per l’Ucraina nell’ambito del più recente pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato il 4 gennaio.

Skynex viene prodotto a Roma nello stabilimento di Rheinmetall Italia ed è incentrato sui cannoni a tiro rapido da 35mm Oerlikon (Rheinmetall Air Defence) efficaci contro missili da crociera, droni e munizioni circuitanti (loitering munitions impiegate massicciamente dalle forze russe contro diverse tipologie di obiettivi militari e infrastrutturali) ma anche aerei ed elicotteri oltre a razzi e proiettili d’artiglieria.

Una batteria di Skynex è composta da:

quattro cannoni Revolver Gun Mk3 in torrette automatizzate e con un raggio d’azione di 4 chilometri con cadenza di tiro di 1.0000 colpi al minuto

un modulo di comando CN-1 basato sul sistema Oerlikon Skymaster,

un radar di acquisizione tattico tridimensionale X-TAR3D in banda X per la ricerca a corto raggio, rilevamento, acquisizione, tracciamento, classificazione e identificazione dei bersagli,

autocarri HX

Tutti gli elementi sono distanziati sul terreno operativo onde evitare che una singola munizione d’artiglieria o missilistica possa danneggiare o distruggere più di un singolo componente.

Il contratto siglato nel dicembre 2022 per la “fornitura d’urgenza” all’Ucraina dello Skynex ha incluso l’addestramento del personale ucraino raggiungendo un valore complessivo di 182 milioni di euro totalmente finanziati dal governo tedesco. Rheinmetall Italia ha completato in anticipo sui tempi previsti la messa a punto dei primi due sistemi che sarebbero già da alcuni giorni in territorio ucraino.

Le munizioni programmabili Advanced Hit Efficiency And Destruction (AHEAD) da 35 mm sviluppate per lo Skynex consentono prestazioni ad alta letalità riducendo il consumo di munizioni per ottenere di abbattere il bersaglio.

Le munizioni AHEAD trasportano un carico utile di sub-munizioni che viene espulso ad una distanza da 10 a 40 metri davanti al bersaglio, con l’obiettivo di ottenere una densità ottimale nell’investire il bersaglio. Con li proiettili AHEAD Air burst, una nuvola di sub munizioni intercetta il bersaglio dell’attacco.

Skynex può impiegare in alternativa ai cannoni Revolver Gun Mk3 anche i binati da 35mm Oerlikon GDF009 TREO ma il sistema di comando e controllo consente di integrarvi anche armi missilistiche terra-aria (HALCON Skynight), apparati di guerra elettronica e in futuro anche armi laser ad alta energia grazie alla sua architettura aperta e alla struttura modulare del sistema.

Il sistema Skynex può operare in modo indipendente o integrato in una rete di difesa aerea più complessa comprendente anche diverse tipologie di sistemi d’arma in grado di ingaggiare i bersagli a quote più elevate.

Foto Rheinmetall