Il 18 aprile 2023, Oilprice[1] scrisse che la Germania aveva appena chiuso le sue ultime tre centrali nucleari – una fonte di elettricità a basse emissioni di CO 2 – ampliando nel contempo una miniera di carbone, mentre il governo degli Stati Uniti stava spendendo miliardi di dollari in energie alternative, insistendo affinché i produttori di tight oil e shale gas Usa aumentassero frattanto la produzione. D’altronde, si domandava il principale sito di energia statunitense, perché la Cina avrebbe dovuto costruire un numero di centrali elettriche a carbone pari alla somma del resto del mondo, nonostante vantasse la maggior capacità eolica e solare del pianeta?

La risposta starebbe nei costi “nascosti” dell’energia rinnovabile che se venissero effettivamente calcolati potrebbero gettare seri dubbi sulla fattibilità della transizione energetica, o per lo meno sui suoi tempi.

Più precisamente, in base al metodo di calcolo Levellized Cost of Energy-LCOE (Costo Livelizzato dell’Energia) utilizzato dall’IEA, solare ed eolico sarebbero effettivamente più economici delle fossili (gas naturale e nucleare). Il Dipartimento dell’Energia Usa definisce LCOE come il rapporto tra i costi di un impianto energetico (iniziali e di gestione di un parco solare o eolico) generati nel corso della sua operatività e l’energia totale da esso nel contempo.

Nello specifico, l’IEA calcola che “on a value-adjusted basis” (“al variare del valore dell’elettricità durante la giornata”) e “with cost assumptions in place” (“in base ad assunzioni di costo dell’investimento sui costi fissi e variabili di un impianto solare tipico”)[2] le fonti rinnovabili (solare) hanno un costo di 60 $/MWh e le fossili (gas naturale) di 80 $/MWh[3].

Tuttavia, il metodo di calcolo adottato dall’IEA non tiene conto di una serie di ulteriori costi in conseguenza dei quali le fonti rinnovabili risulterebbero più e non meno costose delle fossili.

In particolare, si tratta dei costi di:

Intermittenza; Stoccaggio; Trasmissione

I primi sono quelli riconducibili agli impianti a combustibili fossili che – ad oggi – devono necessariamente intervenire quando il sole non splende e il vento non soffia[4]. Quest’ultimi limiti potrebbero essere superati nel caso in cui vi fosse una sufficiente capacità di stoccaggio quindi, la relativa tecnologia, di cui – al momento – tutti i paesi sono largamente carenti. A ciò, bisognerebbe aggiungere l’ammodernamento-costruzione di una rete di trasmissione elettrica globale, i cui costi erano stati stimati nel 2020 da BloombergNEF in 14 trilioni di dollari nell’arco temporale 2020-50, saliti a 21 trilioni di dollari nel 2023[5].

In realtà, un corretto confronto fra il costo dell’energia rinnovabile e dell’energia fossile dovrebbe tener conto delle esternalità negative generate da quest’ultima sotto forma di inquinamento, surriscaldamento etc.[6].

Resta comunque il fatto che esiste un grave problema concernente la quantità e i prezzi dei metalli (materiali di base) e la transizione energetica[7]. A titolo di esempio, secondo i dati dell’International Bar Association[8], gli impianti eolici e solari richiedono da otto a dodici volte più rame rispetto alla capacità di generazione di carbone e gas naturale, mentre i veicoli elettrici ne richiedono da tre a quattro volte in più rispetto ai veicoli con motore a combustione interna. Da un punto di vista geopolitico, non si può escludere che in un futuro – non immediato – i paesi possessori e produttori di alcuni materiali di base diano vita all’OPEC dei metalli, come già ufficialmente richiesto dall’Indonesia per il nichel sin da novembre 2022[9].

Focus Usa

In conformità con le cifre dell’Oil Market Report, pubblicato dall’International Energy Agency il 14 marzo 2024[10], la domanda globale di petrolio è stimata in aumento di 1.300.000 b/g nel 2024 (anno su anno, +100.000 b/g rispetto al Report del mese precedente). Nel I trimestre 2024, invece, la domanda globale è prevista in crescita di 1.700.000 b/g (anno su anno).

Rispetto al IV trimestre 2023, la produzione petrolifera globale è stimata calare di 870.000 b/g nel I trimestre 2024 a causa dei tagli dell’OPEC plus, mentre è prevista aumentare di 800.000 b/g sull’intero 2024 (anno su anno), per complessivi 102.900.000 b/g.

L’output di greggio statunitense (convenzionale e non), dopo il precedente picco di 9.627.000 b/g raggiunto ad aprile 2015, è decresciuto fino al minimo di 8.428.000 b/g toccato il 1° luglio 2016[11]. Dopodiché, esso ha ripreso ad aumentare fino al record di 13.300.000 b/g toccato il 15 dicembre 2023. Dall’8 marzo 2024, l’output è di 13.100.000 b/g (stime settimanali).

In base alle statistiche stilate dal Drilling Productivity Report, divulgato dall’Energy Information Administration[12] il 18 marzo 2024, la produzione di greggio non convenzionale Usa è prevista crescere di 10.000 b/g, per complessivi 9.769.000 b/g, ad aprile 2024.

In base alle proiezioni divulgate da Baker Hughes[13] il 28 marzo 2024, le 621 trivelle attualmente attive negli Stati Uniti, di cui 506 (81,5%) sono petrolifere, 112 gasiere (18%), più 3 miste (0,5%), risultano essere le stesse rilevate il 5 gennaio 2024, ma in calo di 134 unità rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

A dicembre 2023, le importazioni di greggio degli Stati Uniti d’America sono state 6.417.000 b/g, in calo di 518.000 b/g rispetto a novembre[14]. Nel 2023, la media delle importazioni statunitensi è stata di 6.478.000 b/g, in netta crescita rispetto ai 6.114.000 b/g nel 2022, ai 6.101.000 b/g nel 2021 e ai 5.878.000 b/g nel 2020.

