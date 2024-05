Un E550A CAEW dell’Aeronautica all’esercitazione multinazionale Red Flag in Alaska

Venerdì 26 aprile 2024, nell’ambito dell’esercitazione multinazionale Red Flag 24-1 presso la base aerea statunitense di Eielson in Alaska, il velivolo E550A CAEW (Conformal Airborne Early Warning) dell’Aeronautica Militare ha effettuato – per la prima volta – una missione di volo in veste di Mission Commander. Nei contesti addestrativi ed operativi, il Mission Commander è l’assetto responsabile verso il Comandante della Joint Force Air Component (COMJFAC) della pianificazione e della condotta complessiva della missione di volo.

Nell’esercitazione di venerdì scorso, nell’ambito di un’attività dove è stato svolto il tutoring del Weapon Instructor della linea Eurofighter, la funzione di Mission Commander è stata svolta dal Direttore Tattico dell’equipaggio di missione del CAEW, una figura professionale, ricoperta da personale di categoria Difesa Aerea e Missilistica Integrata (DAMI), addestrata e formata all’esercizio del Comando e Controllo.

Aver ricevuto il compito di assolvere a questo ruolo di assoluto spessore, in un contesto multinazionale, fuori dai confini nazionali e per tutti gli assetti in volo per quella specifica missione, è sinonimo di un riconosciuto apprezzamento professionale in ambito internazionale nonché di un traguardo addestrativo ed operativo di assoluto rilievo per l’Aeronautica Militare, per gli equipaggi del 14° Stormo che operano in Alaska sul CAEW.

L’E-550A CAEW in particolare ha operato nella Red Flag Alaska, nel suo ruolo primario come assetto AEW (Airborne Early Warning) e di Comando e Controllo tattico degli assetti da combattimento, con un ventaglio di compiti e capacità molto ampio per consentire quanto necessario a garantire la condotta di missioni come Battle Management and Command and Control (BM&C2) in un contesto esercitativo di tipo Large Force Employment (LFE), in ambiente ad alta densità e minaccia detto Peer to Peer/Anti Access-Area Denial (A2AD).

Fonte: Aeronautica Militare