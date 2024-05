Accordo tra CY4GATE e Innovery per soluzioni Cyber Security e Decision Intelligence

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, e Innovery, azienda multinazionale che offre servizi di consulenza specializzata per soluzioni innovative nell’ambito dell’Information and Communications Technology, con un focus particolare sulla Cybersecurity, comunicano di aver siglato un accordo strategico che vede INNOVERY come Partner per le soluzioni Cy4Gate sul mercato Corporate Italia sia in ambito CyberSecurity che in ambito Decision Intelligence.

Cy4Gate raggiunge così un altro traguardo fondamentale nell’attuazione della propria Strategia di Go To Market per il mercato Corporate Italia, che prima tramite l’attivazione della distribuzione con ATTIVA già avvenuta ad inizio anno, e poi con il potenziamento grazie a questa importante partnership, mira a consolidare la copertura sul mercato target aumentando visibilità e presenza.

L’accordo, che non prevede esclusiva di mercato, rappresenta un approccio solido all’esecuzione della strategia di canale di Cy4Gate che mira a consolidare il suo ruolo come vendor italiano di riferimento per il mercato della cyber security e decision intelligence in linea con la mission della Società che punta a garantire sovranità tecnologica nazionale sul mercato domestico ed europeo.

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery ha commentato: “La partnership con Cy4Gate, rappresenta un tassello importante della nostra suite di prodotti e di soluzioni rivolte all’ambiente della Cybersecurity. Innovery da sempre ha puntato all’eccellenza, delle soluzioni proposte, come in questo caso, abbiamo valutato che, la sinergia, la tecnologia e gli obiettivi comuni, possano portare a risultati significativi, in un mercato sempre più complesso”.

Emanuele Galtieri, CEO e General manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “L’accordo con INNOVERY, eccellenza italiana nel proprio segmento, aggiunge un ulteriore importante tassello alla nostra strategia volta a consolidare ed estendere la presenza sul mercato Corporate nazionale nei segmenti della cyber security e della decision intelligence. Il nostro portfolio è oggi formato da una diversificata gamma di tecnologie che sono in grado di soddisfare un ampio spettro di necessità su una platea di potenziali clienti molto estesa. Questa nuova partnership rappresenta per noi un importante moltiplicatore degli sforzi, ad integrazione delle attività espresse dalla nostra forza vendite, per assicurare un più rapido accesso a nuove quote di mercato”.

Fonte: comunicato CY4GATE