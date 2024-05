Terminata l’esercitazione “Alliance Wall 24” in Bulgaria

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione Alliance Wall 24, attività addestrativa propedeutica per il raggiungimento della piena capacità operativa del Gruppo Tattico multinazionale schierato in Bulgaria.

L’addestramento in modalità a fuoco (Live Fire Exercise), sviluppato in uno scenario di combattimento convenzionale ad alta intensità (warfighting), ha coinvolto unità italiane e alleate presenti nel Battle Group, mirando alla verifica del corretto utilizzo delle procedure NATO nella condotta di attività tattiche difensive.

La Alliance Wall 24, svoltasi dal 27 al 29 aprile, ha visto schierati sul terreno circa 400 soldati, la maggior parte delle piattaforme da combattimento in dotazione al Battle Group, rappresentando per gli assetti della NATO schierati un fondamentale momento formativo e di crescita professionale.

Il Gruppo Tattico multinazionale, guidato dal Colonnello Mariano R. Scandurra e schierato in Bulgaria, dimostra la determinazione dell’Alleanza a rafforzare la postura di deterrenza sul fianco orientale, in difesa dei suoi cittadini e del suo territorio da ogni possibile azione ostile.

L’operazione enhanced vigilance activity (eVA) in Bulgaria si svolge sotto il coordinamento e le direttive impartite dal Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze (COVI) che assolve, inoltre, alle funzioni di organismo di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la pianificazione, la coordinazione e la direzione delle operazioni e delle esercitazioni militari in ambito nazionale e internazionale condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber.

Fonte: comunicato Contingente italiano in Bulgaria/(Stato Maggiore Difesa