Boni: “Kiev potrà forse contenere l’offensiva russa non riconquistare i territori perduti”

L’intervista al generale Maurizio Boni a “Il Contesto”, canale You Tube di Giacomo Gabellini

Nei giorni scorsi, il Congresso statunitense ha approvato il piano di sostegno “collettivo” da 95 miliardi di dollari predisposto dall’amministrazione Biden e destinato a Ucraina, Israele e Taiwan. Con 60,8 miliardi di dollari, Kiev assorbirebbe la quota preponderante del pacchetto, comprensivo nello specifico di 19,85 miliardi per la ricostituzione delle scorte di armi e munizioni delle forze armate degli Stati Uniti donate all’Ucraina; 14,8 miliardi per la gestione delle operazioni in Ucraina da parte dello Europe Command; 13,8 miliardi per l’acquisto di armamenti di fabbricazione statunitense nell’ambito dell’Ukraine Security Assistance Initiative; 8 miliardi per affinare il coordinamento delle agenzie federali impegnate nel sostegno allo sforzo bellico ucraino; 7,85 miliardi per il supporto diretto al governo ucraino.

Come ha spiegato il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, «la richiesta di finanziamento sbloccherà aiuti essenziali ai nostri partner in Ucraina, Israele e nell’Indo-Pacifico e fornirebbe quasi 60 miliardi di dollari al Dipartimento della Difesa, di cui circa 50 miliardi fluirebbero attraverso la base industriale della difesa nazionale creando posti di lavoro americani in oltre 30 Stati.

L’approvazione immediata del supplemento rimane la cosa più importante che il Congresso possa fare per assistere i nostri combattenti nella difesa del nostro Paese e consentire al Dipartimento della Difesa di sostenere i nostri alleati e partner come Israele e Ucraina».

L’intesa raggiunta tra democratici e repubblicani riguardo al piano risponde quindi a una logica di reindustrializzazione, particolarmente incisiva in un periodo pre-elettorale come quello che stiamo attraversando. Quale sarà tuttavia l’impatto sul campo di battaglia ucraino? Cerchiamo ci comprenderlo assieme a Maurizio Boni, generale di corpo d’armata, saggista e collaboratore di Analisi Difesa.