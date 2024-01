F-16 norvegesi in Danimarca per addestrare i piloti ucraini

Il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram ha an nunciato ieri che invierà due caccia F-16 surplus delle Reali Forze Aeree Norvegesi in Danimarca per contribuire all’addestramento dei piloti ucraini (nella foto) all’impiego dell’aereo da combattimento di fabbricazione statunitense destinato a sostituire nei ranghi dell’Aeronautica Ucraina i superstiti velivoli di origine russo/sovietica Mig-29, Su-27, Su-24 e Su-25.

Secondo quanto riferisce l’emittente pubblica NRK, citata in Italia da Agenzia Nova, Oslo donerà all’ucraina tra i 5 e i 10 aerei da combattimento F-16 rimpiazzati nei ranghi delle forze aeree norvegesi dai nuovi F-35A. “Il sostegno a Kiev per la creazione di una moderna forza aerea è uno sforzo ampio e a lungo termine al quale contribuiscono numerosi alleati e partner” ha affermato Arild Gram.

Gli F-16 che verranno forniti a Kiev da Olanda, Belgio, Norvegia e Danimarca sono in realtà velivoli con circa 40 anni di attività di volo alle spalle, entrati in servizio dai primi anni ’80 e in seguito aggiornati e ammodernati.

Il 26 dicembre scorso il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov aveva salutato il primo gruppo di piloti ucraini di F-16 ad aver completato un programma di addestramento di base nel Regno Unito. “Questi piloti stanno ora imparando a pilotare aerei da caccia F-16 in Danimarca. Siamo grati alla Difesa britannica per aver fornito l’addestramento di base ai piloti aerei da combattimento dell’Ucraina”.

Foto: Aeronautica Ucraina