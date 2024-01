Il Mar Rosso si surriscalda e l’Iran manda una fregata

Petrolio in forte rialzo, nave da guerra iraniana nel Mar Rosso Dopo distruzione di tre imbarcazioni Houthi da parte di Marina Usa Roma, 2 gen. (askanews) – Forte balzo dei prezzi del petrolio a seguito dell’annuncio dell’Iran sull’invio di una nave da guerra nel Mar Rosso, dopo che la marina Usa ha distrutto alcune imbarcazioni dei ribelli Houthi che attaccavano le navi commerciali in transito. Brent in rialzo di 1,91 dollari a 78,95 dollari al barile mentre il West Texas Intermediate statunitense guadagna 1,77 dollari a 73,41 dollari al barile.

La Marina statunitense ha distrutto tre imbarcazioni di ribelli Houthi vicini all’Iran, uccidendo 10 militanti, in risposta a una richiesta di soccorso da parte della nave battente bandiera di Singapore Maersk Hangzhou che era finita sotto il fuoco degli Houthi, ha riferito in una nota il Comando Centrale degli Stati Uniti. In una dichiarazione rilasciata domenica il gruppo Houthi ha sostenuto che le imbarcazioni erano impegnate in “compiti ufficiali per proteggere le rotte marittime”.

L’Iran ha annunciato di aver inviato il cacciatorpediniere Alborz attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb, hanno riferito i media statali del paese, senza fornire dettagli sulla missione della nave da guerra. La nave ha attraversato lo stretto di Bab-el-Mandeb ed è entrata il 1° gennaio nel Mar Rosso come ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim associata al Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. L’unità navale avrebbe il compito di fungere da deterrente contro un possibile attacco americano contro ole forze Houthi in Yemen

Secondo Tasnim, un membro del consiglio politico del gruppo yemenita Muhammad Abd ul-Salam ha avuto a Teheran dei colloqui con funzionari del ministero degli Esteri iraniano e con il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale Aliakbar Ahmadian. La Marina iraniana è presenta dal 2009 nella zona dell’imbocco meridionale del Mar Rosso “per garantire la sicurezza delle vie di navigazione e combattere i pirati, fra le altre cose”, si legge nella nota dell’agenzia Tasnim.

La Alborz è una dette tre fregate da 1.500 tonnellate classe Alvand (una quarta unità venne affondata ne 1988 durante la guerra Iran-Iraq) realizzate in Gran Bretagna per la Marina Imperiale che le impiego dal 1971/72 e poi più volte rimodernate imbarcando anche i missili antinave C-802.

Foto FARS

Leggi anche: