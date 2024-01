La NSPA annuncia due contratti per 220 mila proiettili da 155 mm

La NATO Support and Procurement Agency ha annunciato due nuovi contratti quadro multinazionali del valore di 1,1 miliardi di euro con Nexter Munitions (KNDS) e JUNGHANS Microtec GmbH per l’acquisto di 220 mila munizioni da 155 mm destinate agli obici semoventi francesi CAESAR (nella foto sopra) e tedeschi PZH-2000 (nella foto sotto).

La NSPA ha assegnato questi contratti attraverso il quadro della NATO Support and Procurement Organization (NSPO) Ammunition Support Partnership (ASP) istituito nel 1993 e che conta ad oggi 26 nazioni partecipanti. La richiesta è stata avanzata da tre partner della NATO, ma poiché nove nazioni alleate impiegano i semoventi CAESAR e PZH-2000, la NSPA si aspetta una più ampia partecipazione a questo sforzo multinazionale. “Questo contratto quadro fornisce inoltre una serie di supporti nei settori dello stoccaggio, del trasporto, della sorveglianza e della gestione dello smaltimento delle munizioni” precisa il comunicato dell’agenzia.

“Da quando abbiamo concordato il Piano d’azione per la produzione della difesa della NATO lo scorso luglio, la NSPA ha stipulato contratti per un valore di circa 10 miliardi di dollari: tra questi figurano circa 4 miliardi di dollari per proiettili di obici, munizioni per carri armati, missili guidati anticarro e munizioni da 155 millimetri, nonché 5,5 miliardi di dollari per missili intercettori Patriot. Si tratta di un impulso significativo per la nostra industria della difesa transatlantica” ha detto Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO.

“La guerra della Russia in Ucraina è diventata una battaglia per le munizioni, quindi è importante che gli alleati ricostituiscano le proprie scorte, mentre noi continuiamo a sostenere l’Ucraina. L’Agenzia per il sostegno e gli appalti della NATO consente agli alleati di unirsi e mettere in comune le proprie risorse, per dare loro le armi e le munizioni di cui abbiamo bisogno per mantenere i nostri Paesi al sicuro”.

Al vertice NATO del luglio 2023 a Vilnius, i capi di Stato e di governo hanno approvato l’innovativo Piano d’azione per la produzione della difesa (DPAP) sviluppato dalla Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti (CNAD).

Questo piano d’azione, incentrato sul ricostituzione delle scorte di attrezzature chiave e sull’aumento della comunanza all’interno dell’alleanza, è strutturato su tre pilastri chiave: aggregazione della domanda, indirizzamento della capacità industriale della difesa e miglioramento dell’interoperabilità e della standardizzazione dei materiali.

Nell’ambito del DPAP, il 3 gennaio 2024 la NSPA aveva annunciato un contratto per una quantità combinata di un massimo di 1.000 missili Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T) per le esigemze di una dozzina di nazioni europee coinvolte nel programma Tedesco European Sky Shield