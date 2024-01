Polonia: il sistema di difesa aerea MBDA Sea Ceptor equipaggerà le fregate classe Miecznik

MBDA si è aggiudicata un contratto in Polonia per equipaggiare tre nuove fregate classe Miecznik (Type 31 britanniche) della Marina polacca con il sistema di difesa aerea navale Sea Ceptor.

Il Sea Ceptor è un sistema di difesa aerea navale di ultima generazione che protegge le navi militari e le unità ad esse associate, dalle moderne minacce aeree e di superficie, come i missili antinave supersonici e le navi senza equipaggio.

Il contratto si basa su una serie di accordi strategici tra MBDA e la Polonia relativi alla famiglia di missili di difesa aerea CAMM. Per equipaggiare le Miecznik, la Polonia si gioverà dell’interoperabilità dei CAMM, progettati specificamente per i domini terrestre e navale, utilizzando le scorte già acquistate. I CAMM saranno installati efficacemente a bordo nei sistemi di lancio verticale Mk41 – con una soluzione a quattro celle – che permettono un’alta capacità di imbarco, incrementando quindi la sopravvivenza della piattaforma.

MBDA sta collaborando con PGZ per creare una capacità missilistica sovrana in Polonia attraverso il programma NAREW, sostenuto da un trasferimento di conoscenze e tecnologie senza precedenti da parte di MBDA. L’utilizzo della famiglia CAMM per i programmi PILICA+, NAREW e MIECZNIK garantirà alla Polonia una significativa efficienza, sostenendo al contempo l’industria polacca e incrementando posti di lavoro altamente qualificati. I

l contratto per le fregate Miecznik dimostra ulteriormente la relazione strategica tra MBDA e PGZ – che include anche un lavoro condiviso sul futuro missile CAMM a medio raggio- e la forza della cooperazione nel settore della difesa tra Regno Unito e Polonia. Molte Forze Armate in tutto il mondo come la Polonia, il Regno Unito, l’Italia, il Canada, il Brasile e, più recentemente, la Svezia, hanno scelto di affidarsi alla famiglia CAMM, per la difesa aerea navale e terrestre di ultima generazione.