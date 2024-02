Gaiani: “A Gaza l’ipocrisia dell’Occidente stanco della guerra che ha sostenuto”

Le critiche a Israele per la recrudescenza della guerra a Gaza, la difficile sfida per il futuro della convivenza tra israeliani e palestinesi ma anche la situazione in Ucraina e l’allarme lanciato dagli USA peer le “guerre stellari” di Mosca.

Questi i temi trattati nell’intervista del direttore di Analisi Difesa a TGCOM24 MEDIASET la sera del 15 febbraio.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul Canale TouTube di Analisi Difesa.