Gaiani: “Nessuna soluzione all’orizzonte per i conflitti a Gaza e Ucraina”

L’assenza di sviluppi significativi per la soluzione dei conflitti a Gaza e in Ucraina, i dettagli dei piani militari di Israele per le operazioni contro Hamas, il consenso alle iniziative del governo israeliano e il futuro della Striscia di Gaza, l’avanzata russa in Ucraina e le prospettive del ruolo dell’Occidente a sostegno di Kiev.

Questi alcuni dei temi trattati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET nel primo pomeriggio del 23 febbraio.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul canale YouTube di Analisi Difesa.