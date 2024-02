La Macedonia del Nord seleziona gli elicotteri Leonardo AW149 e AW169

Potrebbe venire definita entro breve la commessa annunciata dal ministero della Difesa della Macedonia del Nord il 22 gennaio scorso per 8 elicotteri Leonardo. Skopje aveva annunciato di aver scelto gli elicotteri Aw149 (nella foto sopra) e AW169 per rimpiazzare la flotta di elicotteri di costruzione russa in servizio composta da 4 elicotteri multiruolo Mi-8 e 2 Mi-17 oltre a 4 elicotteri da combattimento Mi- 24/25 (questi ultimi già donati all’Ucraina insieme ad altri 8 esemplari in riserva).

Il ministro della Difesa Slavjanka Petrovska ha confermato che Skopje ha selezionato l’offerta di Leonardo di 4 AW149 e 4 AW169 (definita “la più adeguata, in base alle prestazioni e al prezzo che include la manutenzione”) per una spesa complessiva di 230 milioni di euro. Le trattative per mettere a punto la commessa sono in corso e includono la consegna dei nuovi mezzi entro due e tre anni dalla firma del contratto.

La commessa per gli elicotteri rientra nel più ampio programma di rinnovamento delle forze armate che include 54 veicoli da combattimento 8×8 Striker e 96 veicoli leggeri JLTV statunitensi, 18 obici da 105 mm turchi Boran (con consegne previste tra il 2025 e il 2026): forniture che permetteranno a Skopje di consegnare all’Ucraina ulteriori lotti di veicoli e armamenti di tipo russo/sovietico.

Nel marzo 2023 il ministro aveva confermato che l’equipaggiamento consegnato all’Ucraina consisteva in «armi e munizioni di fanteria, equipaggiamento di artiglieria, tank, aerei Sukhoi, armi anticarro e antiaeree, attrezzature e munizioni per aerei militari». Tra questi vi sarebbero 31 tank T-72 e 4 aerei da attacco Sukhoi Su-25 e i suddetti Mi-24.

Nel 2024 la Macedonia del Nord ha stanziato 327 milioni di euro per la Difesa superando la soglia del 2 per cento del PIL richiesta dalla NATO.

Foto Leonardo