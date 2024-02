Passaggio di consegne nel Mar Rosso tra il caccia Duilio e la FREMM Martinengo

Il cacciatorpediniere della Marina Militare classe Orizzonte Caio Duilio (nella foto) ha effettuato il passaggio di consegne con la fregata tipo FREMM Federico Martinengo, impegnata in Mar Rosso nell’assicurare la vigilanza marittima e nella protezione delle unità mercantili in transito per garantire la libertà delle rotte commerciali.

L’attività, avviata in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb, è finalizzata a garantire la tutela degli interessi nazionali nella cruciale via di comunicazione marittima di accesso al Mar Mediterraneo.

Dal prossimo 11 febbraio la fregata “Martinengo” assumerà il compito di unità di bandiera di “Atalanta”, la Missione dell’Unione Europea per il contrasto alla pirateria mentre il Caio Duilio sarà con ogni probabilità l’ammiraglia dell’operazione europea Aspides di scorta ai mercantili in transito nello Stretto di Bab el-Mandeb.

L’Italia avrà infatti il comando delle forze dell’operazione il cui vertice sarà invece greco o francese. All’operazione parteciperanno per ora 4 fregate e cacciatorpediniere fornite da Italia, Francia, Germania e Grecia più diversi assetti aerei forniti dagli stessi o dal altri partner Ue.

La base d’appoggio più probabile per l’operazione Aspides è la base navale di Gibuti, a poche decine di miglia dalla costa yemenita controllata dagli Houthi, che ospita a tempo pieno un centinaio di militari e civili per assistere le navi militari in transito ma che può essere rapidamente rafforzata.