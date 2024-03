CY4GATE completa la valutazione S&P Global Corporate Sustainability

CY4GATE (CY4.MI) – player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence ha reso noto oggi che S&P Global, dopo aver completato la valutazione per il settore IT, ha emesso il rating ESG per Cy4Gate con un punteggio di 26/100, superiore rispetto alla media del settore, che si attesta su 19/100.

Il punteggio S&P Global ESG misura la performance di un’azienda e la gestione dei rischi, delle opportunità e degli impatti ESG materiali, sulla base di una combinazione di informative aziendali, analisi dei media e degli stakeholders, approcci di modellazione e coinvolgimento approfondito dell’azienda tramite S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), una valutazione annuale delle pratiche di sostenibilità delle aziende che copre oltre 10.000 realtà da tutto il mondo.

Cy4Gate ha raggiunto un punteggio di 26/100, basato sui dati dell’anno chiuso al 31/12/2022. I punteggi vanno da 0 a 100 e Cy4Gate si colloca, con il punteggio ottenuto, in linea con le aziende oggetto del rating appartenenti al settore Information Technology.

S&P Global fornisce informazioni essenziali ed è il principale fornitore di credito al mondo rating, benchmark, analisi e soluzioni di flusso di lavoro nel capitale globale, nelle materie prime e mercati automobilistici.

“Siamo felici di questa nuova valutazione che conferma l’impegno di Cy4Gate nei confronti delle politiche sostenibili e l’efficacia e la validità delle scelte strategiche della Società in ambito ESG. Siamo consapevoli di poter offrire le migliori condizioni per sviluppare soluzioni innovative e performanti e questi riconoscimenti ci incoraggiano a proseguire con il nostro piano strategico di crescita per creare nuovo valore per i nostri stakeholders” ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto).