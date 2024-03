La RAF radierà gli aerei da combattimento Typhoon Tranche 1?

Continua il Gran Bretagna il dibattito intorno alla prossima radiazione, prevista entro marzo 2025, di 26 dei 30 aerei da combattimento Eurofighter Typhoon Tranche 1 (T.1) che il ministero della Difesa governo intende dismettere per risparmiare personale e denaro e per recuperare pezzi di ricambio per la flotta di Typhoon.

Per gli ultimi 4 Typhoon T.1 in servizio nella Royal Air Force la radiazione è prevista nel 2027. Dei Tranche 1 in servizio 20 sono attualmente operativi e 10 vengono mantenuti nei magazzini ma l’intera flotta di T-1 potrebbe sostenere ancora una lunga vita operativa.

Si tratta dei velivoli appartenenti alla prima versione del Typhoon, con capacità limitate alla difesa aerea ed entrati in servizio a partire dal 2003 ma lo stato di guerra in atto in Ucraina e le tensioni militari con la Russia hanno indotto molti a ritenere avventato radiare questi velivoli che potrebbero venire mantenuti in riserva o ammodernati da BAE Systems.

L’azienda aveva fatto sapere che l’aggiornamento dei Tranche 1 è possibile fornendo tutti i dettagli tecnici per portare i velivoli allo standard Tranche 2 o Tranche 3 ma il ministero della Difesa non lo ha chiesto fino ad ora.

Negli anni scorsi Italia e Germania avevano offerto senza successo sul mercato i propri Typhoon Tranche 1.

“Non vi è alcuna ragione tecnica che impedisca alla RAF di aggiornare e mantenere in servizio la sua flotta di aerei da combattimento Eurofighter Typhoon della Tranche 1” ha dichiarato BAE Systems al Comitato parlamentare per la Difesa nel gennaio scorso.

Il ritiro dei Typhoon Tranche 1 lascerebbe la Royal Air Force con una forza da combattimento limitata a 107 velivoli Typhoon (67 Tranche 2 e 40 Tranche 3) a cui si uniscono 35 F-35B su 48 ordinati.

Foto RAF