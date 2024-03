Rheinmetall continua a crescere

Nel 2023 il gruppo industriale tedesco del settore Difesa Rheinmetall AG ha aumentato il fatturato del 12% portandolo a circa 7,2 miliardi di euro contro i 6,4 del 2022. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, “poiché nei singoli progetti sono stati apportati adeguamenti alle date di consegna, le vendite sono state in parte rinviate al 2024”. Il fatturato del 2023 è quindi rimasto al di sotto delle previsioni, che stimavano un totale compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro.

“Un nuovo decennio nella politica di sicurezza è iniziato”, ha dichiarato il ceo di Rheinmetall, Armin Papperger, aggiungendo che il gruppo prevede “una continua forte crescita delle vendite e degli utili”.

La quota estera del fatturato ha sperimentato un incremento al 76 per cento dal 71 per cento del 2022. L’esercizio 2023 é stato “nuovamente caratterizzato da aumenti significativi delle vendite nei settori dei sistemi per veicoli e armi e munizioni”.

Tali comparti hanno beneficiato “soprattutto” della crescente domanda dovuta alla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Dal primo agosto 2023, con l’acquisizione dell’azienda per le munizioni spagnola Expal, Rheinmetall ha potuto notevolmente accrescere le capacità produttive disponibili, in particolare nei settori dell’artiglieria, dei mortai e dei proiettili di medio calibro. In questo modo, l’azienda ha ulteriormente ampliato la sua posizione di “importante fornitore delle Forze armate della NATO”.

Al 31 dicembre 2023, il portafoglio ordini di Rheinmetall ammontava a 38,3 miliardi di euro, nuovo massimo dopo i 26,6 miliardi di euro dell’anno precedente. Il risultato operativo consolidato (Ebit prima degli effetti speciali) é cresciuto del 19 per cento, raggiungendo il valore record di 918 milioni di euro. Ciò significa che è stato ampiamente superato il dato del 2022 pari a 769 milioni di euro, “risultato più alto nella storia recente dell’azienda”.

Il margine operativo ha raggiunto il 12,8 per cento, con un incremento di 0,8 punti su base annua. L’Ebit riportato, tenendo conto degli effetti straordinari, ammonta a 897 milioni di euro, circa 160 milioni di euro in più rispetto ai 738 del 2022. Nell’ultimo esercizio, “si é dovuto tenere conto di effetti speciali positivi per 49 milioni di euro e di effetti speciali derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto per 70 milioni di euro”.

L’utile al netto delle imposte é salito a 586 milioni di euro, superando del 9 per cento il dato dell’anno precedente pari a 540 milioni di euro. All’assemblea generale del 14 maggio prossimo, Rheinmetall proporrà agli azionisti il pagamento di un dividendo di 5,7 euro per azione per l’esercizio 2023, dopo i 4,3 del 2022.

Intanto, il flusso di cassa operativo generato dal gruppo nel 2023 ha raggiunto i 356 milioni di euro, ossia il 5 per cento delle vendite. Pertanto, il dato si colloca nell’ambito dell’obiettivo strategico compreso tra il 4 e il 6 per cento del fatturato. Dopo 151 milioni di euro nel 2022, il flusso di cassa disponibile operativo é migliorato significativamente raggiungendo i 356 milioni di euro nello scorso anno. Per il 2024, Rheinmetall prevede “una continua forte crescita delle vendite e degli utili, dato il contesto della politica di sicurezza”. Per la prima volta nella sua storia, il conglomerato stima che il volume delle vendite raggiungerà i 10 miliardi di euro.

L’ultimo contratto è stato annunciato il 13 marzo: l’esercito spagnolo ha ordinato 94.200 proiettili d’artiglieria da 155 millimetri con un contratto dal valore di 208 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, le munizioni verranno consegnate all’esercito spagnolo “tra la fine del 2024 e la fine del 2025, con l’opzione per una proroga di due anni”.

A questo link il report completo

Foto Rheinmetall