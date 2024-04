La Danimarca venderà all’Argentina gli F-16 promessi all’Ucraina?

Nel quadro dell’incontro svoltosi a Buenos Aires tra il Ministro della Difesa Luis Petri e il suo omologo danese Troels Lund Poulsen, l’Argentina ha firmato la Lettera di Intenti per l’acquisto di 24 caccia F-16 MLU in radiazione dai ranghi della Reale Aeronautica Danese.

In futuro è previsto un altro incontro per finalizzare un contratto di vendita tra i due paesi che formalizzerà l’acquisizione dell’aereo da combattimento per l’Aeronautica Militare argentina (FAA) ma l’accordo sembra chiudere la lunga vicenda che ha visto l’Argentina rivolgersi negli ultimi anni in più direzioni per tornare a disporre della capacità di difendere il proprio spazio aereo con velivoli da combattimento.

La decisione di adottare i vecchi F-16 danesi risalenti agli anni ’80 è stata caldeggiata, mediata e finanziariamente sostenuta dagli Stati Uniti, interessati a impedire che Buenos Aires accettasse di acquisire i caccia cino-pakistani JF-17 Thunder Block 2 offerti a un prezzo molto competitivo e che sarebbero così “sbarcati” sul mercato dell’America Latina.

Nel 2022 una delegazione argentina ha visitato lo stabilimento della China Aircraft Company (CAC) e nelle trattative con Pechino non si escludeva anche l’assemblaggio degli JF-17 direttamente in Argentina. La trattativa riguardava 34 aerei ma, in gennaio di quest’anno il portale Infobae ha riferito che il governo del presidente Javier Milei aveva escluso la possibilità di acquisire i JF-17.

“Ho avuto un incontro positivo e molto fruttuoso con il mio collega argentino, il Ministro della Difesa, che è lieto che l’Argentina possa diventare parte della più ampia comunità di nazioni che possiedono F-16 in tutto il mondo. La vendita di aerei F-16 all’Argentina è stata effettuata in collaborazione con gli Stati Uniti” ha detto Poulsen.

Il 15 ottobre 2023 il Dipartimento di Stato americano ha infatti dato il via libera alla vendita di 24 /38 caccia F-16 danesi all’Argentina per un valore di quasi 340 milioni di dollari e Washington ha superato anche la resistenza di Londra che dal conflitto delle Falkland/Malvinas del 1982 ostacola ogni fornitura di velivoli militari moderni a Buenos Aires.

L’accordo comprende oltre ai 24 velivoli, anche addestramento, armamento e pezzi di ricambio: i primi F-16 dovrebbero giungere in Argentina a partire da dicembre 2024.

La Danimarca ha ricevuto 58 F-16A/B ordinati nel gennaio 1980 (46 monoposto A e 12 biposto B) più altri 12 (8 monoposto e 4 biposto) nel 1984 e altri 7 velivoli di seconda mano (ex USAF) furono consegnati per rimpiazzare le perdite tra il 1994 e il 1997. In totale 77 F-16AM/BM sono stati consegnati alla Reale Aeronautica Danese. Tra il 1995 e il 2005 sono stati aggiornati nell’ambito del programma Mid Life Update con l’installazione di nuovi sistemi di missione, display multifunzione ed altri miglioramenti all’avionica.

La fornitura all’Argentina di 24 velivoli rischia di bloccare la cessione di tali velivoli all’Ucraina. Il 21 agosto 2023 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato che l’Ucraina riceverà 61 F-16. “Con l’Olanda è stato raggiunto un accordo per 42 F-16 e con la Danimarca è stato firmato un accordo per 19 aerei e l’espansione delle missioni di addestramento dei nostri piloti e tecnici”.

La Danimarca aveva iniziato ad addestrare 8 piloti e 65 tecnici ucraini sui caccia F-16 dopo essersi impegnata a consegnare questi velivoli militari a Kiev ma per ragioni di sicurezza non aveva rivelato quanti caccia fossero ancora operativi.

Nell’estate scorsa la Danimarca disponeva di 43 F-16 (33 monoposto F-16A e 10 addestratori biposto F-16B) di cui 30 risultano operativi, velivoli con 40 anni di vita operativa alle spalle. Se la Danimarca ne cedesse 24 all’Argentina non potrà certo fornirne altri 19 all’Ucraina per non restare del tutto priva di aerei da combattimento dal momento che la piena operatività dei 27 F-35A ordinati è ancora lontana e al momento solo uno o due si trovano in Danimarca mentre altri 6 sono negli Stati Uniti per addestrare il personale danese e gli altri sono in costruzione.

I piani di consegna degli F-16 danesi all’Ucraina annunciati, l’estate scorsa dal premier Mette Frederiksen durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Volodymyr Zelensky, prevedevano la cessione di 6 velivoli entro 6/8 mesi, 8 nel 2024 e 5 nel 2025.

Il 21 agosto 2023 il ministero degli Esteri danese aveva precisato che gli F-16 verranno consegnati quando ci saranno le giuste condizioni. “Accettiamo di inviare aerei F-16 in Ucraina in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e gli altri nostri partner, quando le condizioni per tale trasferimento saranno soddisfatte”.

Foto Reale Aeronautica Danese