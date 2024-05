A Fincantieri il contratto per la quinta e sesta fregata classe Constellation della US Navy

Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il 23 aprile di aver esercitato l’opzione per la progettazione di dettaglio e la costruzione della quinta e della sesta fregata della classe “Constellation”, assegnando alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), il relativo contratto del valore di poco più di un miliardo di dollari (1.044.529,113).

Si tratta della FFG 66 che lo stesso giorno dell’annuncio del contratto, il Segretario alla Marina americana Carlos Del Toro ha rivelato che avrà il nome USS Hamilton (il Segretario al Tesoro Alexander Hamilton dell’amministrazione del Presidente George Washington e grande sostenitore della necessità di disporre di una forte Marina da parte degli appena costituiti Stati Uniti d’America), e della FFG 67 il cui nome non è stato ancora assegnato.

L’annuncio è stato dato in occasione della trentaseiesima edizione della Fleet Week a New York. Si tratta della prima volta che il Naval Sea Systems Command assegna un contratto per due unità della classe Constellation a FMM, avendo ordinate le precedenti quattro singolarmente.

Secondo quanto stabilito, il lavoro relativo al nuovo contratto si completerà nell’aprile 2030. L’annuncio segue di poche settimane l’impostazione della prima unità avvenuta il 12 aprile scorso e la notizia che il programma ha accumulato ritardi non meglio specificati.

Il contratto per la prima fregata e l’opzione per 9 ulteriori navi, siglato nel 2020, ha un valore complessivo di circa 5,5 miliardi di dollari e comprende il supporto postvendita e l’addestramento degli equipaggi.

Ricordiamo che nella gara per le fregate dell’US Navy Fincantieri è riuscita a imporsi sui competitor statunitensi grazie a un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo basato sulla piattaforma delle fregate FREMM, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana, che il Gruppo sta attualmente completando nei cantieri italiani.

La costruzione della prima fregata, la USS Constellation, è attualmente in corso presso il cantiere di Marinette, Wisconsin, che è stato recentemente oggetto di un importante programma di investimenti per migliorie e adeguamenti a livello infrastrutturale.

FMM rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (FMG), che controlla altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine – e annovera clienti commerciali e governativi. FMM è impegnata anche nei programmi Littoral Combat Ships, sempre per la US Navy, e Multi-Mission Surface Combatants (MMSC), per il regno dell’Arabia Saudita nell’ambito del piano Foreign Military Sales degli Stati Uniti.

Foto: US Navy e Fincantieri