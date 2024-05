Accordo tra MBDA e IAR per integrare i missili Marte ER sugli elicotteri della Marina Rumena

MBDA ha firmato un contratto con IAR (Industria Aeronautică Română) Brasov per supportare l’integrazione del Marte ER su piattaforme ad ala rotante, basate sull’elicottero Airbus H215M, per le Forze Navali romene.

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il Marte ER fornirà una capacità allo stato dell’arte per svolgere missioni antinave (ASuW- Anti Surface Warfare), consentendo alla Marina romena di proteggere gli interessi sovrani della Romania nel modo più efficace. Questo contratto segna un passo importante nella cooperazione tra MBDA e le Forze Armate romene.

Arnaud Rousset, Vice-President Europe di MBDA, ha dichiarato: “In qualità di leader europeo nei sistemi d’arma complessi, MBDA è l’azienda più adatta ad affrontare le sfide con le quali si confronta l’Europa, rafforzando le capacità decisive della difesa continentale. Siamo orgogliosi di contribuire all’autonomia strategica delle Forze Armate romene e continueremo ad agire come partner di fiducia, offrendo un portafoglio completo, adattato alle loro esigenze attuali e future”.

MBDA lavorerà in collaborazione con IAR Brasov e Airbus, nonché con gli altri partner coinvolti, per implementare l’integrazione del missile Marte ER e una completa integrazione a livello del sistema di missione.

Si tratta di un nuovo successo per la famiglia di missili multi-piattaforma Marte, già integrata su numerose piattaforme per le Forze Armate italiane e per diversi clienti internazionali.

Il Marte ER rappresenta la più recente generazione della famiglia Marte; è progettato per operare in condizioni all-weather e per fornire il suo effetto letale altamente efficace a distanze superiori a 100 km. Ha la capacità di eseguire missioni particolarmente flessibili, con waypoint automatici e manuali, lancio in salva e attacchi su coordinate terrestri, con metodi specifici per superare le contromisure delle navi.

Fonte: comunicato MBDA