Prospettiva Artico. Nuove sfide per l’Intelligence

Il forte interesse per l’Artico, che sta crescendo negli ambienti di geopolitica e di finanza internazionale, corre in parallelo con quello del mondo accademico e scientifico, che già da decenni approfondisce le modifiche dovute al cambiamento climatico.

Il punto di vista dell’autrice sottolinea la necessità di guardare all’Artico con la lente dell’intelligence, per un approccio olistico capace di cogliere le connessioni tra interessi statuali e non statuali, tutela dell’ambiente e nuove dinamiche geoeconomiche, per una lettura in prospettiva della regione artica, oggi teatro di scontri asimmetrici.

Nel libro si mette in luce anche il ruolo dell’Italia che, già membro osservatore del Consiglio artico dal 2013, sulla base di una forza esperienziale nel contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto

nelle forme camaleontiche e nell’approccio di conquista di nuovi territori, potrà apportare un significativo contributo per attuare efficaci azioni di governance del territorio artico.



Emanuela Somalvico

Editore: Fondazione Margherita Hack

Data di Pubblicazione: giugno 2024

EAN: 9788894592443

ISBN: 8894592448

Prezzo: Euro 15,90