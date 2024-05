Terza guerra mondiale a pezzi

Il mondo è in fiamme. Non solo in Medio Oriente e nel Caucaso ma anche in Europa. Nuovi conflitti e guerre, convenzionali e ibride, ci circondano. È la “terza guerra mondiale a pezzi” di cui ha parlato Papa Francesco. I morti aumentano e lo scenario si fa sempre più incerto. Che accadrà domani? I conflitti si allargheranno o si riusciranno a trovare soluzioni pacifiche ad essi? Quali saranno i nuovi obiettivi delle grandi potenze che dominano il mondo? Sono queste le domande che accompagnano questo libro. Con la certezza che una nuova e terribile guerra è entrata nelle nostre vite.

Il video di presentazione del libro è visibile a questo link.

Matteo Carnieletto entra nella redazione de ilGiornale.it nel dicembre del 2014 e, qualche anno dopo, diventa il responsabile del sito Gli Occhi della Guerra, poi InsideOver. Nel dicembre del 2016, subito dopo la liberazione di Aleppo, ha intervistato il presidente siriano Bashar al Assad. Attualmente è vice caposervizio de ilGiornale.it.

Terza guerra mondiale a pezzi

A cura di: Matteo Carnieletto

Prefazione del generale Marco Bertolini

Editore: Il Timone

Pagine: 136

Codice EAN: 9788897921615

Formato: 13×21

Anno pubblicazione 2024

Prezzo: Euro 16